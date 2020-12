62. ASH-Jahrestagung: Jubilant Therapeutics gibt Wirksamkeits- und Biomarkerdaten für neuartigen Dual-LSD1-HDAC6-Inhibitor zur Behandlung hämatologischer Krebserkrankungen bekannt

BEDMINSTER, New Jersey, 8. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Therapeutics Inc. , ein Biopharma-Unternehmen, das kleine Molekülmodulatoren entwickelt, um medizinische Bedürfnisse in der Onkologie und bei Autoimmunkrankheiten zu erfüllen, gab heute Wirksamkeitsdaten aus einer Studie zu JBI-802, seinem neuartigen dualen Inhibitor von LSD1-HDAC6 bei Modellen multipler akuter myeloischer Leukämie (AML) und die Identifizierung neuartiger, nicht genannter Biomarker bekannt, die bei der Patientenstratifizierung helfen. Die Daten, die heute in einer Postersitzung im Rahmen der 62. Virtuellen Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt wurden, zeigen eine herausragende Wirksamkeit in ausgewählten AML-Modellen im Vergleich zu Einzelwirkstoffinhibitoren mit einem einzigen Wirkmechanismus.

„Wir müssen nun dringend prüfen, ob sowohl die LSD1- als auch die HDAC6-Mechanismen mit JBI-802 funktionieren und die doppelte Hemmung eine stärkere und durchschlagendere Wirkung zeigt als die eigenständigen Inhibitoren. Wir freuen uns auch über die potenziellen Biomarker, die wir speziell für den dualen Inhibitor identifiziert haben und die für die Identifizierung empfindlicher Patientenpopulationen von großem Wert sind", erklärte Syed Kazmi, Präsident und Chief Executive Officer von Jubilant Therapeutics. „Wir glauben, dass JBI-802 eines Tages als wirksames Therapeutikum zur Behandlung bestimmter Krebsarten dienen könnte, beispielsweise des myelodysplastischen Syndroms (MDS), bestimmter Formen akuter myeloischer Leukämie (AML) und solider Tumoruntergruppen."

Ein Link zum Abstract Novel Dual Inhibitor of LSD1-HDAC6/8 for Treatment of Cancer, ist über die ASH-Konferenz-Website verfügbar.

Die wichtigsten Highlights aus der Studie mit JBI-802 im Vergleich zu einzelnen LSD1- oder HDAC6-selektiven Inhibitoren in AML-Modellen zeigen:

LSD1- und HDAC6-Mechanismen funktionieren mit JBI-802, was zu einer stärkeren Proliferation und Wirksamkeit in einer Teilmenge von Zelllinien führt;

Selektive Biomarker werden mit der doppelten Hemmung von JBI-802 moduliert, die von den einzelnen Wirkstoffinhibitoren nicht gesehen wird, was zu dem Potenzial für die Patientenstratifizierung und die Bewertung der Behandlungsreaktion führt; und

JBI-802 kann ein herausragendes Wirksamkeits-, Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil vorweisen.

Informationen zu Jubilant Therapeutics

Jubilant Therapeutics Inc. ist ein patientenorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das wirksame und selektive kleine Molekülmodulatoren entwickelt, um medizinische Bedürfnisse in der Onkologie und bei Autoimmunerkrankungen zu erfüllen. Seine fortschrittliche Forschungsstrategie integriert strukturbasiertes Design und Berechnungsalgorithmen, um neuartige, präzise Therapeutika zu entdecken und zu entwickeln, die sowohl gegen erste Ziele ihrer Art als auch gegen validierte, aber hartnäckige Ziele in genetisch definierten Patientenpopulationen gerichtet sind. Die unternehmerisch denkende Führung und die wissenschaftlichen Teams des Unternehmens streben nach Schnelligkeit und Effizienz, indem sie ein Geschäftsmodell anwenden, das die bewährten und synergetischen Fähigkeiten der Wertschöpfungskette und der gemeinsamen Dienstleistungen von Jubilant Life Sciences Limited nutzt. Jubilant Therapeutics hat seinen Hauptsitz in den USA und wird von weltweit anerkannten Meinungsführern und Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats geleitet. Weitere Information finden Sie auf www.jubilanttx.com oder folgen Sie uns auf Twitter @JubilantTx oder LinkedIn .

