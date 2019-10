6º Fórum LIDE de Educação reúne especialistas para discutir eficiência de gestão e recursos públicos

SÃO PAULO, 21 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A sexta edição do Fórum LIDE de Educação reúne especialistas, autoridades e empresários para debater a eficiência da gestão e dos recursos públicos. O evento acontece em parceria com o Instituto Ayrton Senna (IAS), em 5 de novembro, das 14h às 18h30, no hotel Hilton Morumbi, em São Paulo.

O encontro é dividido em painéis que têm por objetivo discutir problemas, destacar situações bem sucedidas e, ainda, apontar soluções para beneficiar a Educação no país. O fórum tem curadoria da presidente do IAS, Viviane Senna, e do presidente do LIDE Educação, Mario Anseloni.

Estão confirmadas as participações do ex-ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, dos governadores de São Paulo, João Doria, e do Ceará, Camilo Santana, do ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, e do economista Ricardo Paes de Barros, além de secretários de estado e prefeitos.

Paes de Barros, do Instituto Ayrton Senna, faz um "Diagnóstico da Ineficiência do Brasil". Ele debate o assunto com Mendonça Filho, que também é consultor da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco).

Em seguida, o governador do Ceará apresenta "O Brasil precisa aprender com o Brasil" para explicar como o estado distribui o ICMS entre os munícipios e contribui para o desempenho dos alunos da rede básica. Hartung integra o debate.

As discussões do Fórum preveem ainda a apresentação de propostas para solucionar os problemas, uma palestra do governador João Doria e a edição de uma carta legado. O documento tem o objetivo de compartilhar caminhos a serem seguidos por gestores públicos para alcançar a excelência na educação.

Camilo Santana e os prefeitos de Sobral (CE), Ivo Ferreira Gomes, de Cocal dos Alves (PI), Osmar Vieira, e de Teresina (PI), Firmino da Silveira Soares Filho, receberão o 6º Prêmio LIDE de Educação. Os gestores vão representar ações locais consideradas exemplos no setor.

