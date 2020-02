7.000 Bacardi Mitarbeiter schalten ihre Abwesenheitsnotiz ein, um hunderten von Bars auf der ganzen Welt zu besuchen und dort Gespräche über Cocktails und Kultur anzuregen

„In einer Zeit, in der Menschen mit Daten überflutet werden, gibt es keinen Ersatz dafür, selbst den Weg zur Bar zurückzulegen, um zu sehen, was dort vor sich geht", sagt Jacob Briars, Global Advocacy Director bei Bacardi. „Wenn etwas die Barkeeper begeistert, wissen wir, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bevor eine Veränderung der Denkweise und des Verhaltens unserer Gäste zu beobachten ist."

Während das Unternehmen in dieser Woche sein 158. Jubiläum feiert, erinnert das Motto „Back to the Bar" auch an die Mentalität und den Unternehmergeist des Firmengründers. Seit sieben Generationen glaubt das in Familienbesitz befindliche Unternehmen daran, dass Marken in Bars und nicht in Vorstandsräumen erschaffen werden.

„Back to the Bar ist eine Tradition, bei der zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Mitarbeiter des Unternehmens, unabhängig von ihrer täglichen Arbeit, Botschafter und Forscher werden, indem sie wieder dorthin zurückkehren, wo unser Geschäft entsteht – den lokalen Bars und Restaurants", so Mahesh Madhavan, CEO des in Familienbesitz befindlichen Unternehmens Bacardi Limited. „Ich verpasse nie eine Gelegenheit, mit einem Barkeeper oder unseren Kunden zu sprechen, um zu erfahren, was ihrer Meinung nach der nächste große Trend sein wird."

Im Rahmen der dritten Wiederholung von „Back to the Bar" zeigt das größte privat geführte Spirituosenunternehmen mit der Veröffentlichung des „Bacardi 2020 Cocktail Trends Report" auf, wofür sich Barkeeper begeistern. Der Bericht hebt Trends hervor, die zum Einen auf einer Umfrage von Bacardi basieren, die 2019 mit Barkeepern und Brand- & Trade-Ambassadoren durchgeführt wurde, und zum Anderen auf Forschungsergebnissen von Drittanbietern von weltweit führenden Unternehmen für Verbraucherinformationen.

Einige der Ergebnisse des Berichts über Cocktail Trends von Bacardi 2020 sind:

Achtsamer Alkoholkonsum ist weit verbreitet: 83 % der Barkeeper gaben an, dass Getränke mit niedrigem Alkoholgehalt begehrt sind und im Jahr 2019 ein Anstieg von 42 % bei Online-Suchen mit dem Wort „Mocktail" verzeichnet wurde. (Technomic Behind the Bar Insights 2019 und Google Trends 2019)

Auf dieser Grundlage würden 60 % der deutschen Bevölkerung ein Getränk mit niedrigem Alkoholgehalt oder sogar ein alkoholfreies Getränk in Betracht ziehen. ((Global Brand Ambassador Survey (GBAS), 2019))

Naturprodukte stehen im Fokus: 31 % der Barkeeper interessieren sich zunehmend für lokale, frische Zutaten, während 83 % der deutschen Kunden bestätigen, dass frische Zutaten für die Auswahl eines Cocktails von entscheidender Bedeutung sind. (GBAS, 2019)

Im Premiumsegment ist ein deutlicher Trend zu beobachten: 73 % der Verbraucher in Deutschland sind bereit, zu hochwertigen Spirituosen und Mischgetränken zu wechseln. (GBAS, 2019)

Dunkler Rum führt das Premiumsegment an: 43 % der Barkeeper stuften ihn als die beste Spirituose unter den Premiumgetränken ein. (GBAS, 2019)

Nachhaltigkeit steht bei jedem Verbraucher an erster Stelle und spiegelt sich in der Bar wider: 66 % der Barkeeper sagen, dass nachhaltige Getränke im Moment relevant sind. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019)

Fertig gemischte Cocktails (Ready-to-Drink-Cocktails, RTDs) werden dauerhaft auf dem Markt bleiben, was der übergreifenden Nachfrage nach bequemen, gut zubereiteten Cocktails über die Bar hinaus zu verdanken ist. (GBAS, 2019)

Greifen Sie hier auf den vollständigen Bacardi 2020 Cocktail Trends Report

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das größte privat geführte Spirituosenunternehmen der Welt, produziert und vermarktet international anerkannte Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Label, darunter BACARDÍ® Rum, GREY GOOSE® Wodka, PATRÓN® Tequila, Blended Scotch Whisky von DEWAR'S®, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Sekte, CAZADORES® – ein zu 100% aus der Blauen Agave hergesteller Tequila – und andere führende und aufstrebende Marken, darunter WILLIAM LAWSONS® Scotch Whisky, ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör und ERISTOFF® Wodka. Bacardi Limited wurde vor mehr als 158 Jahren in Santiago de Cuba gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt mehr als 20 Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Instagram, Linkedin und Twitter.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1085078/Bacardi_Limited_Photo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1085623/Bacardi_Limited_Logo.jpg

Weitere Informationen und Interviewgelegenheiten erhalten Sie auf Anfrage von:

Patrick Brünecke

Ogilvy Account Manager

patrick.bruenecke@ogilvy.com

+49 172 67 34 224



Lea Ales,

Ogilvy Account Executive

lea.ales@ogilvy.com

+49 211 49700 236



SOURCE Bacardi Limited