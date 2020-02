7 000 employés de Bacardi délaissent leurs ordinateurs pour visiter des centaines de bars du monde entier et lancer des conversations sur le thème des cocktails et de la culture

Cette activité dénommée « Back to the Bar » (retour au bar) réunit tout le personnel de Bacardi pour une journée de « recherche sur le terrain » auprès des barmans qui repèrent et créent les tendances du secteur des spiritueux et sont en lien direct avec les consommateurs. Selon Nielsen CGA, 40 % des recettes générées par les bars sont influencées par les barmans qui sont les experts en première ligne lorsqu'il s'agit de vous aider à choisir votre boisson.

Dans le cadre de la troisième édition de l'évènement « Back to the Bar », la plus grande société non cotée de spiritueux au monde met l'accent sur ce qui suscite l'enthousiasme des barmans avec la publication du rapport Bacardi 2020 sur les tendances en matière de cocktails. Le rapport met en évidence les tendances basées sur les enseignements tirés d'une enquête menée par Bacardi auprès de barmans et gérants de bar en 2019, ainsi que des recherches tierces menées par les principaux cabinets au monde d'informations sur les consommateurs.

Les conclusions du rapport Bacardi 2020 sur les tendances des cocktails sont les suivantes :

La consommation responsable d'alcool devient la norme, 83 % des barmans déclarant que les boissons faiblement alcoolisées sont la tendance et citant une augmentation de 42 % des recherches en ligne mentionnant le mot « mocktail » (cocktails sans alcool) en 2019. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019 et Google Trends, 2019)

Google Trends, 2019) Les produits naturels ont la cote, 31 % des barmans s'intéressant de plus en plus aux ingrédients frais locaux. (Enquête Global Brand Ambassador Survey (GBAS), 2019)

La tendance aux cocktails culinaires emprunte des méthodes et des techniques à la cuisine et privilégie l'utilisation d'ingrédients frais, saisonniers, salés et à base de plantes – 91 % des barmans utilisent des légumes dans leurs cocktails, et 68 % des membres de l'American Culinary Federation ont désigné le cocktail culinaire comme la « grande tendance » de l'an dernier. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019)

Le rhum brun est en tête des produits de qualité supérieure : 43 % des barmans l'ont classé parmi les meilleurs spiritueux en montée de gamme. (GBAS, 2019)

Le développement durable est en tête des préoccupations de chaque consommateur, et cela se reflète dans les bars : 66 % des barmans indiquent que les boissons respectueuses de l'environnement sont la tendance à l'heure actuelle. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019)

Les cocktails prêts à boire (RTD) sont une tendance bien établie qui reflète la demande générale pour des cocktails bien conçus, pratiques et faciles à servir en dehors des bars – une augmentation de 26 % des ventes de vodka soda et de RTD aromatisés a été observée en Amérique du Nord l'an dernier. (GBAS, 2019)

Comme 38 % des Américains préfèrent préparer leurs cocktails chez eux, l'industrie s'est rapidement adaptée, offrant aux consommateurs une myriade de façons de faciliter la consommation d'alcool à domicile, des kits de cocktails à domicile aux recettes recommandées par l'IA. (Mintel, 2019)

« La tradition "Back to the Bar" est un moment où tout le monde dans l'entreprise, quel que soit son poste, devient à la fois ambassadeur de la marque et chercheur sur le terrain en revenant là où nos marques sont élaborées : dans les bars et les restaurants locaux », a déclaré Mahesh Madhavan, PDG de l'entreprise familiale Bacardi Limited. « Nous travaillons dans le secteur des relations et je ne manque jamais une occasion de parler à un barman ou à l'un de nos consommateurs afin de savoir ce qu'ils constatent et de connaître leur avis sur la prochaine grande tendance. »

Tandis que la société célèbre son 158e anniversaire cette semaine, l'évènement « Back to the Bar » a également célébré la pensée pionnière et d'entreprise héritée de son fondateur. Depuis sept générations, l'entreprise familiale est convaincue que les marques sont élaborées dans les bars et non pas dans les salles de conseil. Tout le monde chez Bacardi a retroussé ses manches en se rendant sur le terrain pour collecter des données et jouer un rôle d'influenceur en parlant des marques à ses amis, à sa famille et à ses clients.

« À une époque où l'on est inondé de données, rien n'est aussi efficace que d'aller en ville et constater par soi-même ce qui se fait dans les bars », a déclaré Jacob Briars, directeur mondial de la promotion chez Bacardi. « Lorsque quelque chose suscite l'enthousiasme des barmans, nous savons que ce n'est qu'une question de temps avant que l'on ne commence à constater un changement dans l'état d'esprit et le comportement de nos clients. »

Accédez au rapport Bacardi 2020 complet sur les tendances en matière de cocktails ici : https://d3bbd6es2y3ctk.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/01/31170626/BACARDI_2020_COCKTAIL_TRENDS_REPORT.pdf

À propos de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la plus grande société non cotée de spiritueux au monde, produit et commercialise des spiritueux et des vins reconnus à l'échelle mondiale. Le portefeuille de marques Bacardi Limited comprend plus de 200 marques et étiquettes, dont le rhum BACARDÍ®, la vodka GREY GOOSE®, la tequila PATRÓN®, le whisky écossais mélangé DEWAR's®, le gin BOMBAY SAPPHIRE®, le vermouth et les vins mousseux MARTINI®, la tequila 100 % agave bleu CAZADORES®, ainsi que d'autres grandes marques leaders et émergentes, notamment le whisky écossais blended WILLIAM LAWSON'S®, la liqueur à la fleur de sureau ST-GERMAIN® et la vodka ERISTOFF®. Fondée il y a plus de 158 ans à Santiago de Cuba, l'entreprise familiale Bacardi Limited emploie actuellement plus de 7 000 personnes, gère plus de 20 sites de production dans 11 pays et vend ses produits dans plus de 170 pays. Le nom Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, dont Bacardi International Limited. Rendez-vous sur www.bacardilimited.com ou suivez-nous sur Instagram, LinkedIn et Twitter.

