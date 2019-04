7-Eleven collabore avec CleverTap pour susciter un engagement effectif des clients pour son application de paiement numérique, CLiQQ

Le géant de la vente au détail utilise la plateforme de gestion du cycle de vie des clients de CleverTap pour mener à bien des stratégies d'engagement et de rétention des utilisateurs en ligne et en magasin

SAN FRANCISCO, 17 avril 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, la plateforme de gestion du cycle de vie des clients, a annoncé aujourd'hui que 7-Eleven Philippines, une filiale de la chaîne de distribution mondiale, avait choisi sa plateforme pour stimuler l'engagement et la rétention des utilisateurs pour CLiQQ, leur application de paiement numérique.

CLiQQ est l'application mobile officielle de 7-Eleven Philippines pour le Wi-Fi, les récompenses et les paiements. Grâce à ses capacités Wi-Fi CLiQQ, les clients de 7-Eleven ont un accès facile à Internet en utilisant les points qu'ils ont gagnés en achetant dans l'un de leurs magasins aux Philippines.

« L'activité application est très importante pour nous chez 7-Eleven car elle permet d'établir une connexion numérique directe avec les clients », a déclaré Jason Jan Ngo, dirigeant de la division des technologies de l'information de Philippine Seven Corporation. Jan Ngo a ajouté : « Nous considérons l'application comme une solution unique, en effet, nos clients gagnent des points lorsqu'ils effectuent des achats au magasin et paient via notre application 7-Eleven qui facilite le paiement de leurs factures, le chargement de monnaie électronique, le transfert de fonds, etc. Nous avons vu notre base d'utilisateurs augmenter considérablement au cours de la dernière année. Avec CleverTap, nous sommes ravis de pouvoir créer un dialogue en temps réel avec les clients de tous les canaux, y compris les applications 7-Eleven, ainsi que les points de vente en magasin, les kiosques et les sites Web. »

« Nous sommes fiers d'être associés à 7-Eleven Philippines, synonyme de transformation numérique. Nous voyons une formidable opportunité sur le marché de l'Asie du Sud-Est et nous sommes déterminés à aider les marques à conserver leurs utilisateurs à vie. Notre objectif est de fournir à 7-Eleven une source unique de vérité en unifiant les données de plusieurs sources et en les aidant à établir des relations à long terme évolutives avec la clientèle », a déclaré Anand Jain, cofondateur de CleverTap. Il a en outre ajouté : « L'activité CLiQQ occupe une position unique, car elle possède une forte valeur de marque issue du conglomérat 7-Eleven. Bien qu'il ne soit pas surprenant que ce soit, ces derniers temps, l'une des applications les plus téléchargées de la région, il en découle que cela a largement contribué à la croissance de la base de consommateurs de 7-Eleven. Avec CleverTap, ils seront en mesure d'optimiser l'ensemble du cycle de vie du client, de l'intégration à la rétention, et de maximiser la valeur de la vie du client. Cela mènera à la fidélité à marque et à une pénétration accrue du marché. »

À propos de CleverTap

CleverTap est une plateforme de gestion du cycle de vie du client qui aide les marques à offrir une expérience client agréable et à l'échelle. Plus de 8000 sociétés dans le monde, dont Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip et BookMyShow, font confiance à CleverTap pour offrir des expériences personnalisées et améliorer l'impact du marketing omnicanal tout au long du cycle de vie du client. CleverTap est soutenu par des sociétés de capital-risque de premier plan, notamment Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et est implanté à San Francisco, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour obtenir des informations supplémentaires, visitez clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Contact pour la presse :

Ketan Pandit

RP pour CleverTap

ketan@clevertap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

Related Links

https://clevertap.com



SOURCE CleverTap