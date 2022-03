70 milhões de reais deixam de ser empregados em programas de inovação tecnológica no Brasil, segundo pesquisador da ED6

Para mudar essa realidade, um grupo de pesquisadores da ED6, criou o "Portal do Pesquisador – PesqEmpreende "; a ferramenta que irá promover o desenvolvimento de produtos e serviços por meio da inovação aberta e atuará no aperfeiçoamento da relação entre academia, governo e mercado.

O Portal ficará hospedado na plataforma UniversitasLab , uma startup com foco na constante aproximação das instituições de ensino e pesquisa junto aos setores público e privado.

A região paulista do ABC é a primeira a participar do projeto, já que sofre um desaquecimento pela saída de montadoras, e repensa seu processo de inovação a partir desses recursos com a participação de pesquisadores da academia.

A iniciativa da ED6 Consultoria Educacional conta com a participação da Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC, em parceria com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

A ferramenta será gratuita para os associados e colaboradores da Agência GABC, onde poderão incluir pesquisas, projetos e estudos, além de buscarem parceiros para a solução de eventuais problemas e a concepção de novos produtos.

Para o presidente da Agência GABC, Aroaldo Oliveira da Silva, o portal fará o encontro entre oferta e demanda, maximizando as capacidades das academias e dos setores público e privado.

"Iremos apresentar a plataforma para as universidades e empresas da região, com isso, elas poderão acessar e registrar as necessidades em relação à ciência, tecnologia e inovação, bem como, aquilo que ofertam. A ideia é identificar toda a capacidade da região e colocar à disposição da própria região, criando uma sinergia entre o que já existe e as necessidades de cada projeto, promovendo o encontro da oferta com a demanda para pesquisadores, gestores públicos e empresários", destacou Aroaldo.

Na visão de Hugo do Nascimento, sócio da ED6, a ferramenta fará com que as ideias das academias cheguem até as empresas, oferecendo maior competitividade e produtividade, gerando mais capital.

"A ideia do "Portal do Pesquisador – PesqEmpreende" é ser uma conexão entre as empresas, instituições de ensino, alunos, pesquisadores e professores. É gerar valor a partir das ideias das academias e fazer chegar na prática através das empresas. Dessa forma, conseguimos fazer com que grandes, médias e pequenas empresas, possam desenvolver projetos de inovação, conseguindo maior competitividade e produtividade, consequentemente, gerando mais capital", explicou Hugo.

A Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), parceira no projeto, colabora por meio do seu corpo de docentes e discentes com a melhoria da ferramenta que estará disponível de forma gratuita para todos parceiros da Agência ABC, e conforme destacou o professor Leandro Campi Prearo, reitor da USCS "Sem dúvida, é mais um passo importante para o desenvolvimento da nossa região do ABC", destacou o professor Leandro Campi Prearo, reitor da USCS.

Sobre a ED6

A ED6 atua há mais de 15 anos na prestação de serviço de consultoria educacional, alinhada à perspectiva da Triple Helix (Hélice Tríplice), com foco na constante aproximação das instituições de ensino e pesquisa junto aos setores público e privado.

PD&I

Consultoria e assessoria para o fomento e desenvolvimento de empresas com recursos públicos e privados em programas de pesquisa e inovação no âmbito nacional e internacional.

REGULAÇÃO

Consultoria e assessoria às Instituições de Ensino abrangendo todos os atos regulatórios, apoiado por um monitoramento aplicado em todos os estágios do processo, abrangendo a esfera documental, fiscal, pedagógica, regimental e infraestrutura.

GESTÃO

Consultoria e assessoria na implantação, gestão compartilhada de cursos de Graduação, Extensão e Pós-Graduação, nas modalidades presencial e EAD, abrangendo todas as etapas das condições de oferta.

