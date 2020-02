77 % des responsables informatiques signalent que la sécurité physique n'est pas optimisée, selon une enquête menée par Morphean

Le fournisseur de solutions de sécurité hébergée Morphean appelle à une plus grande collaboration entre les communautés de la sécurité physique et de l'informatique pour relever les défis urgents en matière de sécurité et de renseignements

FRIBOURG, Suisse, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- Une étude menée auprès de 1 000 décideurs informatiques à l'échelle européenne a révélé que les systèmes de sécurité physique ne sont pas optimisés selon 77 % des personnes interrogées, et 20 % des personnes interrogées ont identifié la sécurité physique comme une priorité à améliorer en 2020. Alors que près de la moitié des responsables informatiques ont déclaré utiliser actuellement une solution de vidéosurveillance en tant que service (VSaaS) ou de contrôle d'accès en tant que service (ACaaS) basée sur le cloud, 36 % supplémentaires envisagent une telle solution, parmi lesquels une majorité de 79 % prévoit une installation dans l'année.

Le/la responsable informatique, qui pourrait normalement s'adresser à son fournisseur d'infrastructure informatique pour obtenir des services supplémentaires, devrait également envisager de faire appel à des installateurs de sécurité physique qui ont une expertise avérée dans ce domaine et une bonne compréhension des capacités de production de renseignements de ces systèmes. Toutefois, si le revendeur informatique manque parfois de connaissances sur les systèmes, l'installateur de systèmes de sécurité physique doit apprendre « à parler le langage » du département informatique, ce qui est également une nouvelle exigence en matière de compétences.

Rodrigue Zbinden, PDG de Morphean SA, a commenté : « Tandis que le département informatique interne s'investit de plus en plus dans l'achat et l'intégration de dispositifs de surveillance et de contrôle d'accès connectés au réseau, une plus grande collaboration sera nécessaire entre les revendeurs informatiques et les installateurs de systèmes de sécurité physique. En effet, la fourniture rapide et efficace de ces systèmes totalement optimisés et conçus à cet effet, demande une collaboration entre les secteurs de l'informatique et de la sécurité physique qui parlent le même langage ».

L'appétit accru pour la sécurité hébergée offre aux revendeurs informatiques et aux installateurs de sécurité physique la possibilité d'aider les entreprises à améliorer leur sécurité physique, tout en les informant des avantages potentiels en matière de veille économique qu'offrent les solutions de surveillance et de contrôle d'accès lorsqu'elles sont intégrées dans le cloud. Grâce au partenariat, les deux parties peuvent mettre en place une configuration optimale du système protégeant à la fois l'environnement physique et la cybersécurité des systèmes par le biais d'une solution globale complète qui satisfera mieux les besoins du marché.

Principales conclusions de l'enquête :

La moitié des personnes interrogées ont cité une meilleure sécurité comme le principal avantage tiré de l'utilisation des VSaaS / ACaaS

84 % des responsables informatiques utilisent / envisagent d'utiliser la vidéosurveillance ou le contrôle d'accès basés sur le cloud

Parmi les personnes qui envisagent d'introduire la VSaaS et l'ACaaS, 79 % prévoient de le faire dans les 12 mois

77 % des responsables informatiques déclarent que la sécurité physique n'est pas optimisée ; 20 % ont identifié la sécurité physique comme une priorité à améliorer dans les 12 mois à venir

Vous pouvez télécharger le document sur : https://morphean.com/whitepapers

Related Links

https://morphean.com/



SOURCE Morphean