8 мая Dreame представит интеллектуальные средства для уборки домов нового поколения

ПЕКИН, 30 апреля 2021 г. /PRNewswire/ -- Dreame Technology — ведущая транснациональная компания-производитель интеллектуальных устройств для уборки домов — намеревается провести презентацию своей новой продукции под тематическим названием "Our Home, Our Life, Our Dreame" («Наш дом, наша жизнь, наш Dreame»), которая будет транслироваться 8 мая (в 19:00 по центральноевропейскому (CET) времени) на платформах потокового вещания, включая YouTube, Facebook и AliExpress.