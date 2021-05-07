8 мая Dreame проведет онлайн-презентацию своих умных устройств для домашней уборки

«Это мероприятие отражает видение компании Dreame, которая стремится расширить технические возможности для уборки в доме с помощью умных устройств и тем самым облегчить жизнь людей и превратить дом в идеальное место для отдыха с близкими. Уверен, что в ходе этой трансляции наши клиенты найдут свой идеальный продукт, который удовлетворит их уникальные потребности», — сказал Фрэнк Ван (Frank Wang), директор по международному маркетингу компании Dreame Technology.

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot L10 Pro

Робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro, оснащенный интеллектуальной навигацией LiDAR, мгновенно генерирует редактируемую карту и выбирает наиболее эффективный маршрут уборки уже во время первого пробега. Устройство автоматически распознает мебель, провода, тапочки и заблаговременно избегает их, что уменьшает риск застревания или столкновения. Dreame Bot L10 Pro отличается высокой мощностью всасывания 4000 Па. Среди других преимуществ модели — сверхдлительное время работы 2,5 часа, наличие приложения и функции голосового управления, а также система умного управления мытьем полов.

Беспроводные вертикальные пылесосы Dreame T30, V11 SE и V12

Dreame T30, первоклассный беспроводной вертикальный пылесос, отличается мощным всасыванием 190 аВт и сверхдлительным временем работы — 90 минут, которых хватит для самой тщательной уборки. С помощью интеллектуального экрана высокой четкости легко выбрать режим уборки, проверить уровень заряда аккумулятора и загруженность мусоросборника в режиме реального времени.

Беспроводные пылесосы премиум-класса Dreame V12 и V11 SE обладают самой высокой мощностью всасывания в своем классе — 185 аВт и 150 аВт соответственно, что позволяет им тщательно удалять грязь с ковровых покрытий и твердых напольных покрытий.

Роботы-пылесосы для сухой и влажной уборки Dreame Bot Z10 Pro и Dreame Bot W10

Система Dreame Bot Z10 Pro обладает функцией самоопорожнения мусоросборника для автоматического удаления мусора. Большой мешок объемом 4 л «вмещает» пыль и мусор, копившиеся более двух месяцев, при этом модель требует минимального обслуживания. С Dreame Bot W10 легко пылесосить, подметать, мыть и протирать полы.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на английском, французском, испанском и немецком языках в Facebook, YouTube и на сайте AliExpress. Во время прямой трансляции пройдет розыгрыш бесплатных подарков и купонов на скидку. Количество ограничено. Подпишитесь на просмотр презентации в прямом эфире и получите эксклюзивное предложение на покупку пылесоса модели Dreame Bot L10 Pro:

https://www.dreame-technology.com/products/l10-prelaunch

Ниже приводится график данного мероприятия:

Youtube , Facebook 8 мая, 19:00-19:30, CET

8 мая, 10:00-10:30, PST

9 мая, 1:00-1:30, UTC+8 AliExpress (версия на английском) 8 мая, 19:00-20:00, CET

8 мая, 10:00-11:00, PST

9 мая, 1:00-2:00, UTC+8 AliExpress (версия на французском) 8 мая, 20:00-21:00, CET

8 мая, 11:00-12:00, PST

9 мая, 2:00-3:00, UTC+8 AliExpress (версия на испанском) 8 мая, 20:30-21:30, CET

8 мая, 11:30-12:30, PST

9 мая, 2:30-3:30, UTC+8 AliExpress (версия на немецком) 8 мая, 21:30-22:30, CET

8 мая, 12:30-13:30, PST

9 мая, 3:30-4:30, UTC+8

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса.

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1505316/1.jpg

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https://www.dreame-technology.com/



SOURCE Dreame Technology