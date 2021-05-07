8 мая Dreame проведет онлайн-презентацию своих умных устройств для домашней уборки

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Dreame Technology

May 07, 2021, 14:04 ET

ПЕКИН, 7 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- 8 мая компания Dreame Technology представит серию умных устройств для домашней уборки во время трансляции в Facebook, YouTube и на сайте AliExpress. На международной презентации под темой «Наш дом, наша жизнь, наш Dreame» будет представлен ряд флагманских продуктов компании Dreame: робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot L10 Pro, беспроводные вертикальные пылесосы Dreame T30, V11 SE и V12, а также робот-пылесос для сухой и влажной уборки с самоопорожняющимся мусоросборником Dreame Bot Z10 Pro и самоочищающийся робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot W10.

With the theme of “Our Home, Our Life, Our Dreame”, Dreame Technology to launch the next generation smart home cleaning products
With the theme of “Our Home, Our Life, Our Dreame”, Dreame Technology to launch the next generation smart home cleaning products

«Это мероприятие отражает видение компании Dreame, которая стремится расширить технические возможности для уборки в доме с помощью умных устройств и тем самым облегчить жизнь людей и превратить дом в идеальное место для отдыха с близкими. Уверен, что в ходе этой трансляции наши клиенты найдут свой идеальный продукт, который удовлетворит их уникальные потребности», — сказал Фрэнк Ван (Frank Wang), директор по международному маркетингу компании Dreame Technology.

Робот-пылесос для сухой и влажной уборки Dreame Bot L10 Pro

Робот-пылесос Dreame Bot L10 Pro, оснащенный интеллектуальной навигацией LiDAR, мгновенно генерирует редактируемую карту и выбирает наиболее эффективный маршрут уборки уже во время первого пробега. Устройство автоматически распознает мебель, провода, тапочки и заблаговременно избегает их, что уменьшает риск застревания или столкновения. Dreame Bot L10 Pro отличается высокой мощностью всасывания 4000 Па. Среди других преимуществ модели — сверхдлительное время работы 2,5 часа, наличие приложения и функции голосового управления, а также система умного управления мытьем полов.

Беспроводные вертикальные пылесосы Dreame  T30,  V11 SE и V12

Dreame T30, первоклассный беспроводной вертикальный пылесос, отличается мощным всасыванием 190 аВт и сверхдлительным временем работы — 90 минут, которых хватит для самой тщательной уборки. С помощью интеллектуального экрана высокой четкости легко выбрать режим уборки, проверить уровень заряда аккумулятора и загруженность мусоросборника в режиме реального времени.

Беспроводные пылесосы премиум-класса Dreame V12 и V11 SE обладают самой высокой мощностью всасывания в своем классе — 185 аВт и 150 аВт соответственно, что позволяет им тщательно удалять грязь с ковровых покрытий и твердых напольных покрытий.

Роботы-пылесосы для сухой и влажной уборки Dreame Bot Z10 Pro и Dreame Bot W10

Система Dreame Bot Z10 Pro обладает функцией самоопорожнения мусоросборника для автоматического удаления мусора. Большой мешок объемом 4 л «вмещает» пыль и мусор, копившиеся более двух месяцев, при этом модель требует минимального обслуживания. С Dreame Bot W10 легко пылесосить, подметать, мыть и протирать полы.  

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на английском, французском, испанском и немецком языках в Facebook, YouTube и на сайте AliExpress. Во время прямой трансляции пройдет розыгрыш бесплатных подарков и купонов на скидку. Количество ограничено. Подпишитесь на просмотр презентации в прямом эфире и получите эксклюзивное предложение на покупку пылесоса модели Dreame Bot L10 Pro:

https://www.dreame-technology.com/products/l10-prelaunch

Ниже приводится график данного мероприятия:

Youtube, Facebook

8 мая, 19:00-19:30, CET


8 мая, 10:00-10:30, PST


9 мая, 1:00-1:30, UTC+8

AliExpress (версия на английском)

8 мая, 19:00-20:00, CET


8 мая, 10:00-11:00, PST


9 мая, 1:00-2:00, UTC+8

AliExpress (версия на французском)

8 мая, 20:00-21:00, CET


8 мая, 11:00-12:00, PST


9 мая, 2:00-3:00, UTC+8

AliExpress (версия на испанском)

8 мая, 20:30-21:30, CET


8 мая, 11:30-12:30, PST


9 мая, 2:30-3:30, UTC+8

AliExpress (версия на немецком)

8 мая, 21:30-22:30, CET


8 мая, 12:30-13:30, PST


9 мая, 3:30-4:30, UTC+8

Информация о компании Dreame Technology 

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни пользователей по всему миру за счет технического прогресса.

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Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1505316/1.jpg

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https://www.dreame-technology.com/

SOURCE Dreame Technology

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