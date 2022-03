8 Rivers garante investimento de 100 milhões de dólares do SK Group e estabelece joint venture na Ásia com o grupo para acelerar a descarbonização global

O investimento da SK permitirá que a 8 Rivers expanda sua equipe de inovação e execução de classe mundial e acelere a implementação das tecnologias limpas de 8 Rivers no ritmo e escala que os clientes e governos estão exigindo em todo o mundo atualmente. Como um conglomerado industrial e de alta tecnologia líder da Coreia do Sul, os recursos tecnológicos e de engenharia da SK servirão como um multiplicador de forças para a 8 Rivers, enquanto a SK alavancará a parceria para implementar projetos limpos para suas operações domésticas e estrangeiras.

A joint venture 8 Rivers-SK na Ásia combinará a tecnologia da 8 Rivers com a presença regional da SK para implementar projetos de energia limpa de hidrogênio e emissões zero nos principais centros de energia da região ­Ásia-Pacífico — uma região que atualmente emite anualmente mais carbono do que o resto do mundo todo combinado, e que é central para a economia mundial e para as metas de emissão zero de carbono.

"A descarbonização da economia global é uma oportunidade de negócios de vários trilhões de dólares e, mais importante, uma necessidade ambiental e social", disse Cam Hosie, CEO da 8 Rivers. "Não consigo imaginar um parceiro melhor do que SK Group para acelerar a implementação em escala de gigatoneladas das tecnologias limpas e de emissão zero de carbono da 8 Rivers, ajudando a impulsionar o desenvolvimento econômico e social em todo o mundo."

A 8 Rivers é uma desenvolvedora líder mundial de tecnologias inovadoras de descarbonização que abrangem hidrogênio, energia, captura direta de ar e remoção de carbono de biomassa, incluindo a invenção da tecnologia de hidrogênio limpo 8RH 2 e o sistema de geração de energia do ciclo Allam-Fetvedt, que promove mudança de paradigma. A 8 Rivers está desenvolvendo projetos de emissões zero de destaque no Reino Unido e nos Estados Unidos , com um sólido pipeline de perspectivas globais.

"A SK espera acelerar a implementação das tecnologias da 8 Rivers em todo o mercado global de energia, combinando a infraestrutura de energia doméstica e estrangeira da SK, os recursos de negócios e o portfólio mundial de tecnologias e projetos limpos da 8 Rivers", disse Young Wook Lee, presidente da SK Inc. Materials. Ele complementou: "O lançamento de nossa joint-venture com a 8 Rivers na Ásia é uma iniciativa fundamental que fortalece a posição da SK como líder em transição energética na região."

Além disso, Lee acrescentou que "a SK está investindo ativamente em negócios ecologicamente corretos para alcançar uma 'pegada de carbono zero', e a SK espera contribuir para a redução de 200 milhões de toneladas de CO2 até 2030. Esse acordo com a 8 Rivers também está alinhado com o objetivo da SK de ser líder no cumprimento da meta de carbono zero líquido e de também liderar o negócio global da redução de carbono com a 8 Rivers e sua inovadora tecnologia de captura de carbono."

O SK Group, o segundo maior conglomerado da Coreia do Sul com seus maiores negócios envolvidos principalmente nos setores de energia, está comprometido em construir cadeias de valor de energia limpa sustentável nos mercados coreano e asiático. Dessa forma, o SK Group é um investidor de capital estratégico altamente atraente e parceiro do portfólio de tecnologia limpa da 8 Rivers.

Para atingir a meta de carbono zero líquido até 2050, a produção de energia renovável e hidrogênio verde é inevitável e precisa fazer parte de uma abordagem abrangente "completa" com um amplo conjunto de tecnologias que levem em conta a eficiência de investimento, espaço para instalações e estabilidade de fornecimento a fim de tornar a descarbonização global uma realidade.

Ao refletir sobre a importância da parceria com a SK, Bill Brown, cofundador e presidente executivo da 8 Rivers Capital, observou: "As parcerias são preciosas. No nível mais simples, possibilitam a compatibilidade da execução e, mais importante ainda, a compatibilidade da visão. De todos os potenciais investidores que procuraram a 8 Rivers nos últimos 15 anos, a SK foi a primeira que compartilhou totalmente nossa visão de um sistema ESG completo. Para chegar à zero emissão de carbono, a McKinsey estima que o mundo precisa gastar 25 bilhões de dólares por dia por 30 anos. Nenhuma empresa hoje está adequada para essa escala. A SK e a 8 Rivers sabem e entendem que precisam de um novo modelo de negócios que ainda não existe em outra empresa atualmente. Esse novo modelo será uma combinação entre silos—muito parecida com a Amazon. Com a iminente expansão das tecnologias de descarbonização, como captura de carbono, a 8 Rivers e a SK estão se concentrando no sistema de energia e nos clientes, e não em apenas uma tecnologia. Essa combinação permitirá que nossas duas empresas criem a principal empresa global carbono zero líquido que liderará o futuro da tecnologia limpa no mundo."

SOBRE A 8 RIVERS CAPITAL, LLC: A 8 Rivers Capital, LLC é uma empresa com sede em Durham, na Carolina do Norte. Fundada em 2008, está liderando a invenção e comercialização de tecnologias sustentáveis em escala de infraestrutura para a transição energética global como a principal empresa de soluções carbono zero líquido para descarbonização industrial. A 8 Rivers está desenvolvendo e implementando tecnologias limpas de hidrogênio e amônia (8RH2), ciclos de energia transformadores para zero emissão (ciclo Allam-Fetvedt), captura direta de ar (Calcite), captura de carbono retrofit (Carbon8), adoçamento de gás azedo (TarT), etileno limpo (Codox) e outros sistemas avançados de energia limpa. www.8Rivers.com .

SOBRE O SK GROUP: Com sede em Seul, na Coreia do Sul, o SK Group é um conjunto de diversas empresas multinacionais de manufatura e serviços unidas sob uma estrutura de holding que compartilha a marca e a cultura corporativa da SK. As empresas do SK Group são líderes globais em semicondutores, telecomunicações, energia e ciências da vida. Em todas as suas empresas, a SK está empenhada em construir empresas ambientalmente sustentáveis que ajudem a reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa e aumentem o uso de energia renovável. O SK Group é membro fundador da Value Balancing Alliance. Combinadas, as empresas SK têm 106 bilhões de dólares em faturamento global anual e mais de cem mil funcionários em todo o mundo. www.sk.com

