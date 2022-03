8 Rivers haalt 100 miljoen dollar investering van SK Group binnen en richt Aziatische joint venture op met SK Group om wereldwijde decarbonisatie te versnellen

De investering van SK stelt 8 Rivers in staat om zijn innovatie- en uitvoeringsteam van wereldklasse uit te breiden en zal de implementatie van de schone technologieën van 8 Rivers versnellen in het tempo en de schaal die klanten en overheden nu wereldwijd eisen. Als toonaangevend Zuid-Koreaans industrieel en hightech conglomeraat zullen de technologische en technische capaciteiten van SK dienen als een krachtvermenigvuldiger voor 8 Rivers, terwijl SK het partnerschap zal gebruiken om schone projecten uit te voeren voor zijn binnenlandse en buitenlandse activiteiten.

De 8 Rivers-SK Asia Joint Venture zal de technologie van 8 Rivers combineren met de regionale voetafdruk van SK om schone waterstof en emissievrije energieprojecten in te zetten in grote energiecentra in de regio Azië-Pacific, een regio die momenteel elk jaar meer koolstof uitstoot dan de rest van de wereld samen en die centraal staat in de wereldeconomie en de Net Zero-doelstellingen.

"Het koolstofarm maken van de wereldeconomie is zowel een zakelijke kans van miljarden dollars als, belangrijker nog, een ecologische en sociale noodzaak", aldus Cam Hosie, CEO van 8 Rivers. "Ik kan me geen betere partner voorstellen dan de SK Group om de inzet van 8 Rivers' schone, net-zero-technologieën op gigatonschaal te versnellen en zo de economische en sociale ontwikkeling wereldwijd te stimuleren."

8 Rivers is een toonaangevende ontwikkelaar van innovatieve decarbonisatietechnologieën die waterstof, energie, directe luchtafvang en koolstofverwijdering uit biomassa omvatten, inclusief de uitvinding van de 8RH 2 schone waterstoftechnologie en het paradigma veranderende Allam-Fetvedt Cycle energieopwekkingssysteem. 8 Rivers ontwikkelt emissievrije projecten voor hoogwaardige bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Statess met een sterke pijplijn naar wereldwijde vooruitzichten.

"SK kijkt ernaar uit om de implementatie van 8 Rivers' technologieën op de wereldwijde energiemarkt te versnellen door de binnenlandse en buitenlandse energie-infrastructuur, zakelijke mogelijkheden en 8 Rivers' portfolio van schone technologieën en projecten van wereldklasse te combineren", aldus Young Wook Lee, President, of SK Inc. Materialen, "en de lancering van onze Aziatische joint venture met 8 Rivers is een belangrijk initiatief dat de positie als leider in de regio op het gebied van de energietransitie verder versterkt."

Lee voegde er ook aan toe dat "SK actief investeert in milieuvriendelijk ondernemen om een "nul koolstofvoetafdruk" te bereiken. SK kijkt ernaar uit om 200 miljoen ton CO2 te verminderen tot 2030. Deze deal met 8 Rivers is ook in lijn met het doel van SK dat SK de leider wordt in het bereiken van Net Zero en ook de wereldwijde koolstofreductie-activiteiten leidt met 8 Rivers en hun innovatieve technologie voor het opvangen van koolstof."

SK Group, het op één na grootste conglomeraat in Zuid-Korea met zijn grootste bedrijven die voornamelijk betrokken zijn bij de energiesector, zet zich in voor het bouwen van waardeketens voor duurzame schone energie op de Koreaanse en Aziatische markten. Als zodanig is SK Group een zeer aantrekkelijke strategische kapitaalinvesteerder en partner voor de schone technologieportfolio van 8 Rivers.

Om tegen 2050 Net Zero te bereiken, is de productie van hernieuwbare energie en groene waterstof onvermijdelijk en moet deze deel uitmaken van een alomvattende 'al-het-bovenstaande'-aanpak met een brede reeks technologieën die verantwoordelijk zijn voor investeringsefficiëntie, ruimte voor afbetaling, en leveringsstabiliteit, om wereldwijde decarbonisatie een realiteit te maken.

Bij het nadenken over het belang van het SK-partnerschap merkte Bill Brown, medeoprichter en uitvoerend voorzitter van 8 Rivers op: "Partnerschappen zijn kostbaar. Op het eenvoudigste niveau gaan ze over de compatibiliteit van uitvoering, maar belangrijker nog, ze gaan over de compatibiliteit van visie. Van alle potentiële investeerders die de afgelopen 15 jaar 8 Rivers hebben benaderd, was SK de eerste die onze visie van een heel ESG-systeem volledig deelde. Om tot Net Zero te komen, schat McKinsey dat de wereld gedurende 30 jaar 25 miljard dollar per dag moet uitgeven. Op dit moment is geen enkel bedrijf geschikt voor die schaal. SK en 8 Rivers weten en begrijpen dat we een nieuw bedrijfsmodel nodig hebben dat vandaag de dag niet meer terug te voeren is op één enkel bedrijf. In plaats daarvan zal dat model een samensmelting van silo's zijn, net zoals Amazon. Aangezien de uitbreiding van decarbonisatietechnologieën, waaronder het afvangen van koolstof, op handen is, richten zowel 8 Rivers als SK zich op het energiesysteem en op de klanten, en niet op slechts één technologie. Die combinatie zal onze twee bedrijven in staat stellen om het belangrijkste wereldwijde net-zerobedrijf te creëren dat de toekomst van schone technologie in de wereld zal leiden."

OVER 8 RIVERS CAPITAL LLC:8 Rivers Capital, LLC is een in Durham, NC gevestigd bedrijf opgericht in 2008 en leidt de uitvinding en commercialisering van duurzame technologieën op infrastructuurschaal voor de wereldwijde energietransitie als het belangrijkste netto nul-oplossingenbedrijf voor industriële decarbonisatie.{sp} 8 Rivers ontwikkelt en implementeert technologieën voor schone waterstof en ammoniak (8RH2), transformatieve emissievrije energiecycli (Allam-Fetvedt-cyclus), directe luchtafvang (Calcite), retrofit-koolstofafvang (Carbon8), stankvrijmakingsproces (TarT), schoon ethyleen (Codox) en andere geavanceerde systemen voor schone energie. www.8Rivers.com .

ABOUT SK GROUP: SK Group, gevestigd in Seoul, Zuid-Korea, is een verzameling van diverse multinationale productie- en servicebedrijven die zijn verenigd in een holdingstructuur die een gemeenschappelijk SK-merk en bedrijfscultuur delen. De bedrijven van de SK Group zijn wereldwijd marktleider op het gebied van halfgeleiders, telecommunicatie, energie en biowetenschappen. Binnen al haar bedrijven zet SK zich in voor het bouwen van ecologisch duurzame bedrijven die de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen helpen verminderen en het gebruik van hernieuwbare energie vergroten. SK Group is een van de oprichters van de Value Balancing Alliance. SK-bedrijven hebben samen een jaarlijkse wereldwijde omzet van 106 miljard dollar en meer dan 100.000 werknemers wereldwijd. www.sk.com

