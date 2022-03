8 Rivers obtient un investissement de 100 millions de dollars de SK Group et crée une coentreprise asiatique avec SK Group pour accélérer la décarbonisation mondiale

L'investissement de SK permettra à 8 Rivers d'élargir son équipe d'innovation et d'exécution de classe mondiale et d'accélérer le déploiement des technologies propres de 8 Rivers au rythme et à l'échelle que les clients et les gouvernements exigent désormais à l'échelle mondiale. En tant que principal conglomérat industriel et de haute technologie sud-coréen, les capacités technologiques et d'ingénierie de SK serviront de multiplicateur de force pour 8 Rivers, tandis que SK tirera parti de ce partenariat pour déployer des projets propres pour ses activités dans le pays et à l'étranger.

La coentreprise 8 Rivers-SK Asia combinera la technologie de 8 Rivers avec la présence régionale de SK pour déployer des projets d'hydrogène propre et d'énergie à émissions nulles dans les principaux centres énergétiques de la région Asie-Pacifique, une région qui émet actuellement plus de carbone chaque année que le reste du monde réuni et qui est au cœur de l'économie mondiale et des objectifs de neutralité carbone.

« La décarbonisation de l'économie mondiale est à la fois une opportunité commerciale de plusieurs milliards de dollars et, plus important encore, une nécessité environnementale et sociale », a déclaré Cam Hosie, PDG de 8 Rivers. « Je ne peux imaginer de meilleur partenaire que SK Group pour accélérer le déploiement à l'échelle gigatonne des technologies propres et à consommation énergétique nette zéro de 8 Rivers, contribuant ainsi à stimuler le développement économique et social à l'échelle mondiale. »

8 Rivers est l'un des principaux développeurs mondiaux de technologies de décarbonisation innovantes dans les domaines de l'hydrogène, de l'électricité, de la capture directe de l'air et de l'élimination du carbone de la biomasse. L'entreprise a notamment inventé la technologie de l'hydrogène propre 8RH 2 et le système de production d'électricité Allam-Fetvedt Cycle, qui change la donne. 8 Rivers développe des projets à émissions nulles de premier plan au Royaume-Uni et aux États-Unis , et dispose d'un solide portefeuille de projets potentiels dans le monde entier.

« SK se réjouit à l'idée d'accélérer le déploiement des technologies de 8 Rivers sur le marché mondial de l'énergie en combinant l'infrastructure énergétique nationale et internationale de SK, ses capacités commerciales et le portefeuille de technologies et de projets propres de classe mondiale de 8 Rivers », a déclaré Young Wook Lee, président de SK Inc. Materials. « Le lancement de notre coentreprise asiatique avec 8 Rivers est une initiative clé qui cimente la position de SK en tant que leader de la transition énergétique dans la région. »

Lee a également ajouté que « SK investit activement dans des activités respectueuses de l'environnement afin d'atteindre une empreinte carbone zéro et SK envisage de réduire de 200 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030. Cet accord avec 8 Rivers s'inscrit également dans l'objectif de SK d'être le leader en matière de neutralité carbone et d'être le leader mondial de la réduction du carbone avec 8 Rivers et sa technologie innovante de capture du carbone. »

SK Group, le deuxième plus grand conglomérat de Corée du Sud, dont les principales entreprises sont principalement impliquées dans les industries de l'énergie, s'est engagé à construire des chaînes de valeur durables d'énergie propre sur les marchés coréens et asiatiques. À ce titre, SK Group est un investisseur en capital stratégique et un partenaire très intéressant pour le portefeuille de technologies propres de 8 Rivers.

Pour atteindre l'objectif « zéro émission » d'ici 2050, la production d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert est inévitable et doit faire partie d'une approche globale « tout-en-un » avec une large gamme de technologies qui tiennent compte de l'efficacité des investissements, de l'espace pour l'installation et de la stabilité de l'approvisionnement, afin de faire de la décarbonisation mondiale une réalité.

En réfléchissant à l'importance du partenariat avec SK, Bill Brown, cofondateur et président exécutif de 8 Rivers Capital, a fait remarquer que : « Les partenariats sont précieux. Au niveau le plus simple, il s'agit de la compatibilité de l'exécution, mais plus important encore, il s'agit de la compatibilité de la vision. De tous les investisseurs potentiels qui ont approché 8 Rivers au cours des 15 dernières années, SK a été le premier à partager pleinement notre vision d'un système environnemental, social et de gouvernance complet. Selon McKinsey , pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, le monde doit dépenser 25 milliards de dollars par jour pendant 30 ans. Aucune entreprise n'est aujourd'hui adaptée à cette échelle. SK et 8 Rivers savent et comprennent que nous avons besoin d'un nouveau modèle commercial qui ne doit pas son existence à une seule entreprise. Au lieu de cela, ce modèle sera un amalgame entre différents silos, un peu comme Amazon. Étant donné que l'expansion des technologies de décarbonisation, y compris la capture du carbone, est imminente, 8 Rivers et SK se concentrent sur le système énergétique et sur les clients, et non sur une seule technologie. C'est cette combinaison qui permettra à nos deux entreprises de créer la première société mondiale à émissions nettes zéro qui mènera l'avenir des technologies propres dans le monde. »

À PROPOS DE 8 RIVERS CAPITAL, LLC : 8 Rivers Capital, LLC est une entreprise basée à Durham, en Caroline du Nord, fondée en 2008, qui est à la tête de l'invention et de la commercialisation de technologies durables à l'échelle de l'infrastructure pour la transition énergétique mondiale en tant que première entreprise de solutions à consommation énergétique nette zéro pour la décarbonisation industrielle. 8 Rivers développe et déploie des technologies pour l'hydrogène et l'ammoniac propres (8RH2), des cycles électriques transformateurs à émissions nulles (Cycle Allam-Fetvedt), la capture directe de l'air (Calcite), la capture du carbone par rétrofit (Carbon8), l'adoucissement des gaz acides (TarT), l'éthylène propre (Codox) et d'autres systèmes avancés d'énergie propre. www.8Rivers.com .

À PROPOS DE SK GROUP : Basé à Séoul, en Corée du Sud, SK Group est un ensemble de sociétés multinationales de fabrication et de services réunies au sein d'une structure de holding qui partagent la même marque SK et la même culture d'entreprise. Les sociétés du SK Group sont des leaders mondiaux dans les domaines des semi-conducteurs, des télécommunications, de l'énergie et des sciences de la vie. Dans toutes ses sociétés, SK s'engage à développer des activités durables sur le plan environnemental qui contribuent à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre et à accroître l'utilisation des énergies renouvelables. Le groupe SK est un membre fondateur de l'Alliance pour l'équilibre des valeurs (Value Balancing Alliance). Les entreprises SK combinées ont un chiffre d'affaires annuel global de 106 milliards de dollars et plus de 100 000 employés dans le monde. www.sk.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1761550/8_Rivers_Capital.jpg

SOURCE 8 Rivers Capital, LLC