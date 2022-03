8 Rivers sichert sich 100 Millionen Dollar Investition von SK Group und gründet asiatisches Joint Venture mit SK Group, um die globale Dekarbonisierung zu beschleunigen

Die Investition von SK wird 8 Rivers in die Lage versetzen, sein erstklassiges Innovations- und Ausführungsteam zu erweitern und den Einsatz der sauberen Technologien von 8 Rivers in dem Tempo und Umfang zu beschleunigen, wie es Kunden und Regierungen jetzt weltweit fordern. Als führendes südkoreanisches Industrie- und Hightech-Konglomerat werden die technologischen und ingenieurtechnischen Fähigkeiten von SK als Kraftmultiplikator für 8 Rivers dienen, während SK die Partnerschaft nutzen wird, um saubere Projekte für seine in- und ausländischen Betriebe umzusetzen.

Das Joint Venture zwischen 8 Rivers und SK Asia wird die Technologie von 8 Rivers mit der regionalen Präsenz von SK kombinieren, um sauberen Wasserstoff und emissionsfreie Stromprojekte in den großen Energiezentren des asiatisch-pazifischen Raums zu realisieren - einer Region, die derzeit jährlich mehr Kohlenstoff ausstößt als der Rest der Welt zusammen und die für die Weltwirtschaft und die Netto-Null-Ziele von zentraler Bedeutung ist.

„Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft ist nicht nur eine Multibillionen-Dollar-Geschäftschance, sondern vor allem eine ökologische und soziale Notwendigkeit", so Cam Hosie, CEO von 8 Rivers. „Ich kann mir keinen besseren Partner als die SK Group vorstellen, um den Einsatz der sauberen Netto-Null-Technologien von 8 Rivers im Gigatonnenmaßstab zu beschleunigen und so die wirtschaftliche und soziale Entwicklung weltweit voranzutreiben."

8 Rivers ist ein weltweit führender Entwickler innovativer Dekarbonisierungs-Technologien, die Wasserstoff, Strom, direkte Luftabscheidung und Kohlenstoffentfernung aus Biomasse umfassen, einschließlich der Erfindung der sauberen Wasserstofftechnologie 8RH 2 und des paradigmatischen Stromerzeugungssystems Allam-Fetvedt Cycle. 8 Rivers entwickelt herausragende emissionsfreie Projekte im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten und verfügt über eine solide Pipeline an globalen Projekten.

„SK freut sich darauf, den Einsatz der Technologien von 8 Rivers auf dem globalen Energiemarkt zu beschleunigen, indem wir die in- und ausländische Energieinfrastruktur von SK, unsere Geschäftskapazitäten und das Weltklasse-Portfolio an sauberen Technologien und Projekten von 8 Rivers kombinieren und die Gründung unseres asiatischen Joint Ventures mit 8 Rivers ist eine Schlüsselinitiative, die die Position von SK als führendes Unternehmen der Energiewende in der Region festigt", sagte Young Wook Lee, Präsident von SK Inc. Materials.

Außerdem fügte Lee hinzu, dass „SK aktiv in umweltfreundliche Geschäfte investiert, um einen ‚Null-Kohlenstoff-Fußabdruck' zu erreichen, und dass SK darauf hinarbeitet, bis 2030 200 Millionen Tonnen CO2 zu reduzieren. Diese Vereinbarung mit 8 Rivers steht auch im Einklang mit dem Ziel von SK, bei der Verwirklichung von Netto-Null führend zu sein und mit 8 Rivers und ihrer innovativen Technologie zur Kohlenstoffabscheidung auch im Bereich der globalen Kohlenstoffreduzierung führend zu sein."

Die SK Group, der zweitgrößte Mischkonzern Südkoreas, dessen größte Geschäftsbereiche hauptsächlich in der Energiewirtschaft angesiedelt sind, engagiert sich für den Aufbau nachhaltiger Wertschöpfungsketten im Bereich der sauberen Energie auf den koreanischen und asiatischen Märkten. Damit ist die SK Group ein äußerst attraktiver strategischer Kapitalinvestor und Partner für das Portfolio von 8 Rivers im Bereich der sauberen Technologien.

Um Netto-Null bis 2050 zu erreichen, ist die Produktion von erneuerbaren Energien und grünem Wasserstoff unumgänglich und muss Teil eines umfassenden „Alles-aus-einer-Hand"-Ansatzes mit einer breiten Palette von Technologien sein, die die Investitionseffizienz, den Spielraum für Installationen und die Versorgungsstabilität berücksichtigen, um die globale Dekarbonisierung zu verwirklichen.

Bill Brown, Mitbegründer und Executive Chairman von 8 Rivers Capital, wies auf die Bedeutung der SK-Partnerschaft hin: „Partnerschaften sind wertvoll. Auf der einfachsten Ebene geht es um die Kompatibilität der Ausführung, aber noch wichtiger ist die Kompatibilität der Vision. Von allen potenziellen Investoren, die in den letzten 15 Jahren an 8 Rivers herangetreten sind, war SK der erste, der unsere Vision eines vollständigen ESG-Systems voll und ganz teilte. McKinsey schätzt, dass die Welt 30 Jahre lang 25 Milliarden Dollar pro Tag ausgeben muss um zu Netto-Null zu gelangen. Kein einziges Unternehmen ist heute für diese Größenordnung geeignet. SK und 8 Rivers wissen und verstehen, dass wir ein neues Geschäftsmodell brauchen, das nicht mehr auf ein einzelnes Unternehmen zurückgeht. Stattdessen wird dieses Modell eine Verschmelzung über Silos hinweg sein - ähnlich wie bei Amazon. Da die Ausweitung der Dekarbonisierungstechnologien, einschließlich der Kohlenstoffabscheidung, unmittelbar bevorsteht, konzentrieren sich sowohl 8 Rivers als auch SK auf das Energiesystem und auf die Kunden und nicht nur auf eine Technologie. Diese Kombination wird es unseren beiden Unternehmen ermöglichen, das führende globale Netto-Null-Unternehmen zu schaffen, das die Zukunft der sauberen Technologien weltweit anführt."

INFORMATIONEN ZU 8 RIVERS CAPITAL, LLC: 8 Rivers Capital, LLC ist ein 2008 gegründetes Unternehmen mit Sitz in Durham, NC, das bei der Erfindung und Kommerzialisierung nachhaltiger, infrastruktureller Technologien für die globale Energiewende als führendes Unternehmen für Netto-Null-Lösungen zur industriellen Dekarbonisierung führend ist. 8 Rivers entwickelt und implementiert Technologien für sauberen Wasserstoff und Ammoniak (8RH 2 ), transformative emissionsfreie Stromkreisläufe (Allam-Fetvedt Cycle), direkte Luftabscheidung (Calcite), nachrüstbare Kohlenstoffabscheidung (Carbon8), Süßung von Sauergas (TarT), sauberes Ethylen (Codox) und andere fortschrittliche saubere Energiesysteme. www.8Rivers.com .

INFORMATIONEN ZUR SK GROUP: Die SK Group mit Sitz in Seoul, Südkorea, ist ein Zusammenschluss verschiedener multinationaler Produktions- und Dienstleistungsunternehmen, die unter einer Holdingstruktur zusammengefasst sind und eine gemeinsame SK Marke und Unternehmenskultur haben. Die Unternehmen der SK Group sind weltweit führend in den Bereichen Halbleiter, Telekommunikation, Energie und Biowissenschaften. SK setzt sich in allen seinen Unternehmen für den Aufbau ökologisch nachhaltiger Unternehmen ein, die zur Verringerung der weltweiten Treibhausgasemissionen und zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien beitragen. Die SK Group ist ein Gründungsmitglied der Value Balancing Alliance. Die SK-Unternehmen haben zusammen einen Jahresumsatz von 106 Milliarden US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. www.sk.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1761550/8_Rivers_Capital.jpg

SOURCE 8 Rivers Capital, LLC