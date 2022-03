81% des leaders mondiaux du secteur financier affirment que le legacy IT entrave les changements en entreprise

Le besoin d'agilité des entreprises, stimulé par les récents événements mondiaux, amène les organisations de services financiers et d'assurance (SFA) à se réinventer afin d'adapter leur capacité de travail à un marché en constante accélération. Ainsi, près des trois quarts (71 %) des responsables IT dans le secteur des services financiers et de l'assurance indiquent que la croissance des demandes de projets IT dépasse la croissance du budget informatique, ce qui est supérieur à la moyenne transsectorielle mondiale se situant autour de 64 %. Parmi les autres enseignements clés, on peut observer que :

87% des répondants déclarent que leur organisation a rencontré des difficultés opérationnelles pour relever les défis posés par la pandémie.

81 % des responsables SFA déclarent que leur organisation doit améliorer son infrastructure et ses applications informatiques pour mieux s'adapter aux changements externes.

44 % des responsables IT estiment qu'une collaboration inadéquate entre la fonction informatique et les unités commerciales constitue un obstacle majeur à la numérisation, contre 27 % des responsables métiers.

Selon les résultats de l'enquête, l'automatisation est considérée comme l'une des technologies les plus importantes pour les 12 prochains mois par 31 % des cadres des services financiers mondiaux. Le rapport souligne que plus d'un tiers (34 %) des décideurs en technologies de l'information pensent que c'est la réduction ou l'élimination du legacy IT qui aiderait le plus leur organisation à atteindre ses objectifs d'automatisation. Cependant, seuls 17 % des responsables métiers des services financiers pensent que la suppression du legacy IT serait un facteur clé pour aider leur entreprise à adopter l'automatisation.

Aegon, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'assurance-vie, de pensions et de gestion d'actifs, a été en mesure d'accélérer la mise en œuvre de ses applications informatiques en adoptant l'automatisation et l'innovation numérique.

« Les initiatives d'automatisation ne sont pas faciles, souvent de nombreuses équipes lancent des projets distincts, risquant de faire les mêmes erreurs à plusieurs reprises. La création d'un groupe consultatif central sur l'automatisation a permis à nos équipes de projet d'être indépendantes et agiles, mais aussi de bénéficier de l'expérience et de l'expertise durement acquise », a déclaré Boris Buis, responsable de l'automatisation intelligente et du BPM chez Aegon.

En 2018, Aegon a introduit la gouvernance, la sécurité et le provisionnement à travers l'organisation dans l'espace DevOps avec 20 applications et 10 équipes travaillant avec Appian. Aujourd'hui, l'équipe d'automatisation intelligente d'Aegon compte 8 employés à temps plein au total, dont 2 dédiés à Appian, et permet à plus de 16 équipes DevOps fédérées au sein de l'entreprise de prendre en charge plus de 50 applications.

« Les services financiers et les compagnies d'assurance doivent renforcer la collaboration entre les équipes informatiques et les unités commerciales qu'elles servent. Les deux groupes reconnaissent la nécessité de collaborer davantage pour répondre à leurs ambitions numériques et d'automatisation avec rapidité, qualité et sécurité. Notre rapport montre qu'en travaillant ensemble, en modernisant des legacy IT dépassés et en adaptant des méthodologies agiles, les organisations peuvent surmonter les obstacles à la numérisation », a déclaré Michael Heffner, vice-président des solutions et de l'industrie Go-to-Market chez Appian.

Téléchargez le rapport complet de l'Economist Intelligence Unit, sponsorisé par Appian, pour en savoir plus sur la recherche et les résultats.

À propos du rapport

«Financiers ridden with technical debt» est un rapport basé sur une enquête rédigée par The Economist Intelligence Unit et soutenue par Appian, menée entre mai et juin 2021. Les 1 002 répondants à l'enquête comprennent des décideurs informatiques et commerciaux dans six secteurs (services financiers, assurance, santé, secteur public, pétrole et gaz, et énergie et services publics) et neuf pays (États-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni et Australie). Un tiers des répondants sont des cadres de niveau C, les autres travaillent au niveau des directeurs ou à un niveau supérieur. La moitié des répondants travaillent dans des organisations dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 milliard de dollars US. Le rapport complète les résultats de l'enquête par des recherches secondaires et des entretiens approfondis avec des experts en services financiers et en assurance.

