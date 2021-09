83 % des responsables informatiques et des chefs d'entreprise affirment que l'adaptation au changement nécessite de meilleures applications et infrastructures, selon un rapport de l'Economist Intelligence Unit soutenu par Appian

Les résultats de l'enquête mettent en évidence les lacunes des systèmes informatiques existants. Les retards en matière d'informatique sont importants et le contrôle de l'informatique sur l'infrastructure numérique s'amenuise. À mesure que la demande des entreprises pour de nouvelles applications logicielles augmente, le travail se déplace vers le développement non informatique, et la plupart des chefs d'entreprise s'attendent à ce que cette tendance s'accentue.

Parallèlement, il existe un consensus écrasant sur le fait que les applications doivent être améliorées pour rendre les entreprises plus réactives à l'évolution de la conjoncture économique. 83 % des personnes interrogées déclarent que pour mieux s'adapter aux changements externes, il faut améliorer l'infrastructure informatique et les applications de façon modérée à considérable.

« Le rapport montre que les entreprises attendent davantage de l'informatique à une époque où les employés et les données de l'entreprise sont plus dispersés que jamais. Avec le low-code, l'informatique peut gagner en agilité et fournir les applications complexes dont les entreprises ont besoin », a déclaré Matt Calkins, PDG d'Appian.

Les données de l'enquête mettent également en évidence un plan d'avenir. Le besoin d'agilité des entreprises, stimulé par la pandémie de COVID, amène l'informatique à se forger un nouveau rôle fondé sur la résilience organisationnelle. Lorsqu'on leur a demandé quels étaient les domaines les plus importants à améliorer, les trois premières réponses ont été la prise en charge travailleurs à distance (72 %), l'intégration des informations et des flux de travail dans l'ensemble de l'entreprise (69 %) et le changement rapide des systèmes et des processus (69 %).

Les autres points forts du rapport sont les suivants :

Le retard moyen des projets informatiques planifiés est de 3 à 12 mois et la situation s'aggrave car la demande de projets d'entreprise dépasse la croissance du budget informatique.

55 % des personnes interrogées déclarent que les unités commerciales font déjà plus que l'informatique pour acquérir ou développer de nouvelles applications.

53 % des décideurs économiques pensent que le volume des applications créées ou fournies par des unités commerciales non informatiques va augmenter au cours des 12 prochains mois.

75 % des décideurs économiques déclarent que lorsqu'ils achètent ou créent de nouvelles applications, ils préfèrent conserver leurs données là où elles se trouvent plutôt que de les déplacer vers de nouveaux référentiels.

61 % des décideurs économiques indiquent qu'ils ont dû annuler un projet numérique parce que l'application ou la solution proposée ne pouvait pas accéder aux bonnes données.

Malgré l'importance des technologies d'automatisation avancées, 71 % des personnes interrogées déclarent que relativement peu de leurs applications disposent de capacités d'IA et/ou d'apprentissage automatique, et 57 % indiquent que les projets RPA échouent souvent.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport complet et discutez avec Appian de la manière dont l'automatisation low-code accélère l'informatique et améliore la collaboration, les performances et la résilience de l'entreprise.

À propos du rapport

« IT's changing mandate in an age of disruption » est un rapport d'enquête rédigé par The Economist Intelligence Unit et soutenu par Appian. Les 1 002 personnes interrogées représentent des décideurs informatiques et commerciaux dans six secteurs (services financiers, assurance, santé, secteur public, pétrole et gaz, énergie et services publics) et neuf pays (États-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Royaume-Uni et Australie). Un tiers des répondants sont des cadres de niveau C et les autres travaillent au rang de directeur ou à un échelon supérieur. La moitié des répondants travaillent dans des entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 1 milliard de dollars US. Le rapport complète les résultats de l'enquête par des recherches secondaires et des entretiens approfondis avec des experts d'entreprises telles que BP, BUPA Australia & New Zealand, Capital One, Mayo Group, Unilabs et Uniper.

À propos d'Appian

Appian aide les organisations à créer rapidement des applications et workflows, grâce à une plateforme d'automatisation low-code. En combinant les personnes, la technologie et les données en un seul flux de travail, Appian peut aider les entreprises à maximiser les ressources et à améliorer les résultats commerciaux. Un grand nombre des plus importantes organisations du monde utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion du risque global et la conformité. Pour plus d'informations, consultez le site www.appian.fr

