83% van de IT- en zakelijke leiders beweert, dat het aanpassen aan veranderingen vooral betere apps en een betere infrastructuur vereist, volgens het rapport van de Economist Intelligence Unit gesteund door Appian

Het onderzoek benadrukt de tekortkomingen van bestaande IT-systemen. De IT-achterstand is aanzienlijk en de controle van IT over de digitale infrastructuur is aan het afnemen. Naarmate de vraag van bedrijven naar nieuwe software-toepassingen groeit, verschuiven meer werkzaamheden naar ontwikkelingen buiten de IT. De meeste zakelijke leiders verwachten zelfs dat deze trend zal toenemen.

Tegelijkertijd bestaat is men het er roerend over eens dat applicaties aanzienlijk moeten worden verbeterd om organisaties beter te laten inspelen op veranderende bedrijfsomstandigheden. 83% van de respondenten zegt dat voor een betere aanpassing aan externe veranderingen een matige tot aanzienlijke verbetering van de IT-infrastructuur en apps nodig is.

"Het rapport laat zien dat organisaties meer van IT verwachten in een tijd waarin medewerkers en bedrijfsgegevens meer verspreid zijn dan ooit, Met low-code kan IT wendbaarder worden en de complexe applicaties leveren, die bedrijven nodig hebben," aldus Matt Calkins, CEO van Appian.

De onderzoeksgegevens wijzen ook op een weg voorwaarts. De behoefte aan bedrijfsflexibiliteit, aangewakkerd door de COVID-pandemie, zorgt ervoor dat IT een nieuwe, actieve rol moet spelen op basis van organisatorische veerkracht. Op de vraag naar de meest impactvolle gebieden om te verbeteren, waren de top drie antwoorden: ondersteuning van thuiswerkers (72%), integratie van informatie en workflows in de gehele organisatie (69%) en het snel veranderen van systemen en processen (69%).

Andere hoogtepunten van het rapport:

3-12 maanden is de gemiddelde backlog voor geplande IT-projecten en de situatie verslechtert naarmate de vraag naar bedrijfsprojecten groter is dan de groei van het IT-budget.

55% van de deelnemers beweren, dat business units nu al meer doen dan IT, om nieuwe applicaties aan te schaffen of te ontwikkelen.

53% van de zakelijke beslissers denkt, dat het volume van applicaties die worden gebouwd of ingekocht door niet-IT bedrijfseenheden in de komende 12 maanden zal toenemen.

75% van de zakelijke beslissers geeft aan dat zij bij de aanschaf of ontwikkeling van nieuwe applicaties hun gegevens bij voorkeur houden waar ze zijn en niet te verplaatsen naar nieuwe opslagplaatsen. 61% van de zakelijke beslissers geeft aan, dat ze weleens een digitaal project hebben moeten annuleren, omdat de voorgestelde app of oplossing niet bij de juiste gegevens kon komen.

Ondanks het belang van geavanceerde automatiseringstechnieken meldt 71% van de respondenten, dat relatief weinig van hun toepassingen AI- en/of machine-learning-capaciteiten heeft, en 57% meldt dat RPA-projecten vaak mislukken.

Download het volledige rapport voor meer informatie

Het rapport

"IT's changing mandate in an age of disruption" is een onderzoeksrapport geschreven door The Economist Intelligence Unit en ondersteund door Appian. De 1.002 respondenten vertegenwoordigen IT- en zakelijke besluitvormers in zes sectoren (financiële dienstverlening, verzekeringen, gezondheidszorg, de publieke sector, olie en gas, en energie- en nutsbedrijven) en negen landen (de VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Australië). Een derde van de respondenten is leidinggevende op C-niveau en de rest werkt op directeursniveau of hoger. De helft van de respondenten werkt in organisaties met een jaaromzet van meer dan US$ 1 miljard. Het rapport vult de onderzoeksresultaten aan met secundair onderzoek en diepte-interviews met deskundigen bij organisaties als BP, BUPA Australia & New Zealand, Capital One, Mayo Group, Unilabs, en Uniper.

