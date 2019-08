86 % des utilisateurs délaissent les applications d'achat au bout de quatre semaines selon une nouvelle étude de CleverTap

- Le rapport de référence de CleverTap sur le secteur du commerce électronique met en exergue les stratégies d'engagement des utilisateurs qui peuvent aider les détaillants en ligne à augmenter la fidélisation et la valeur vie client

MOUNTAIN VIEW, Californie, 22 août 2019 /PRNewswire/ -- CleverTap, la plate-forme complète de fidélisation de la clientèle qui aide les marques grand public à optimiser la valeur vie client, a publié aujourd'hui les références de l'industrie en termes d'applications de commerce électronique. Pour les marques de commerce électronique, les coûts élevés d'acquisition de clients (CAC) et les acheteurs sensibles aux prix ont un impact sur la valeur et la rentabilité générale de la durée vie client, en raison de la faible fidélisation. Les barrières à l'entrée et à la sortie étant peu significatives, les clients disposent d'une kyrielle d'options entre lesquelles ils peuvent choisir, même parmi des catégories de niche de marché.

Le rapport de référence, qui analyse 3,1 milliards de points de données provenant de 18 millions de dispositifs et de 15 millions d'utilisateurs uniques, fournit des informations qui aideront les équipes chargées de la croissance à comparer les performances de leurs applications par rapport à certaines des applications de commerce électronique les plus prisées. Le rapport englobe également des stratégies pour vous aider à améliorer l'engagement et la fidélisation des utilisateurs.

Almitra Karnik, responsable du marketing chez CleverTap a déclaré : « La concurrence féroce qui sévit dans l'industrie du commerce électronique implique que les marques doivent impérativement offrir une expérience client de grande qualité. Nos recherches indiquent que les marques de commerce électronique perdent des clients plus vite qu'elles ne les acquièrent. En moyenne, les applications d'achat perdent 86 % de leurs utilisateurs dans les quatre semaines suivant le premier téléchargement ».

« Si elles ne mettent pas l'accent sur la fidélisation, les marques essaient de remplir un seau qui fuit, en s'efforçant d'acquérir un plus grand nombre d'utilisateurs qui ne vont pas rester longtemps. Cela se répercute sur le chiffre d'affaires ainsi que sur la valeur vie client de ces marques », a-t-elle ajouté.

Le rapport de référence donne un aperçu de la façon dont les utilisateurs évoluent d'une étape du cycle de vie à l'autre et il stipule des recommandations visant à augmenter le taux de renouvellement des achats et, par conséquent, la fidélisation des utilisateurs. Voici d'autres éléments importants du rapport :

Inscription : seulement 16 pour cent des nouveaux utilisateurs complètent le processus d'inscription dans la semaine suivant l'installation de l'application

Fidélisation : seulement 11,6 pour cent des nouveaux utilisateurs restent actifs au cours de la première semaine

Désinstallations : 42 pour cent des nouveaux utilisateurs désinstallent l'application dans les 30 jours qui suivent l'installation de celle-ci

Réinstallations : seulement 5,21 pour cent des utilisateurs réinstallent l'application dans les 30 jours qui suivent la désinstallation de celle-ci.

Vous pouvez télécharger le rapport en cliquant sur ce lien.



À propos de CleverTap

CleverTap est une plate-forme de fidélisation de la clientèle qui aide les marques grand public à maximiser la valeur vie client. À l'échelle mondiale, plus de 8 000 marques grand public, dont Vodafone, Hotstar, Carousell, Zilingo, TataCLiQ, Domino's Pizza, GO-JEK, Fandango et BookMyShow font confiance à CleverTap pour offrir des expériences personnalisées et améliorer l'impact du marketing omnicanal tout au long du cycle de vie du client

CleverTap bénéficie du soutien de sociétés de capital-risque de premier plan, dont Sequoia lndia, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings. Elle exerce ses activités depuis ses bureaux de San Francisco, Seattle, Londres, Singapour et Mumbai.

Pour en savoir plus, veuillez consulter clevertap.com ou nous suivre sur LinkedIn et Twitter .

