8e édition de l'événement European Trial Master File Summit de Questex

LONDRES, 18 juin 2019 /PRNewswire/ -- L'European Trial Master File Summit (Sommet européen sur les dossiers permanents d'essais) de Questex, qui aura lieu du 1er au 3 octobre, est l'événement TMF privilégié en Europe, qui est réputé pour sa mise en réseau, ses cours pratiques, sa diffusion des bonnes pratiques, et l'expertise de ses intervenants sur les tendances et trajectoires du secteur. Rejoignez les dirigeants de sponsors, d'ORC, de prestataires, de sites, et de fournisseurs de solutions alors qu'ils partagent des idées, des renseignements et les leçons qu'ils ont apprises pour améliorer leur préparation aux inspections et stimuler la qualité grâce à des contrôles qualité éprouvés et pionniers, des renseignements, et des technologies.

Nouveautés du Sommet 2019

15 études de cas — Pratiques reproductibles : tirez facilement des enseignements

— Pratiques reproductibles : tirez facilement des enseignements Révélations sur les tendances en matière d'inspections — Atelier visant à comparer les expériences d'inspection

— Atelier visant à comparer les expériences d'inspection Plus de 35 intervenants — Obtenez des informations concrètes auprès de dirigeants et parties prenantes TMF

— Obtenez des informations concrètes auprès de dirigeants et parties prenantes TMF Sujets d'actualité — Renseignements, automatisation, stratégies fondées sur les risques, intelligence artificielle, et bien plus encore

— Renseignements, automatisation, stratégies fondées sur les risques, intelligence artificielle, et bien plus encore Plus de 10 heures de mise en réseau avec 150 participants

avec Perspectives diverses — Présentations et groupes comprenant les points de vue d'ORC et de sites

— Présentations et groupes comprenant les points de vue d'ORC et de sites Intégration — Découvrez les conseils pratiques en termes d'engagement auprès de multiples fonctions

— Découvrez les conseils pratiques en termes d'engagement auprès de multiples fonctions Technologie — Interopérabilité, robots, automatisation, migration, tableaux de bord, ePRO, consentement électronique, et bien plus encore

Nous avons étendu le programme de cette année pour inclure deux parcours quotidiens, afin que les participants puissent mieux personnaliser leur propre apprentissage et mise en réseau. Pour en savoir plus, téléchargez le programme complet ici.

Pour partager votre expertise en tant qu'intervenant, veuillez contacter Brianna Conetta au +1 212-400-6234 ou à l'adresse bconetta@questex.com.

au +1 212-400-6234 ou à l'adresse bconetta@questex.com. Pour en savoir plus sur les opportunités de parrainage et d'exposition, veuillez contacter Dor Peled au +1 917-258-5159 ou à l'adresse dpeled@questex.com.

Merci à nos sponsors de 2019 !

À propos d'ExL Events

ExL Events — division de Questex, LLC — conçoit des conférences axées sur le contenu et des événements en partenariat engageants pour des publics sectoriels dynamiques, tels que les organisations pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux, de diagnostic et de recherche sous contrat, les réseaux hospitaliers, les médecins, les entités de communications, ainsi que d'autres organismes. Derrière notre portefeuille d'événements diversifié, notre équipe expérimentée mène des études de marché étendues ainsi qu'une diffusion ciblée. Les résultats se traduisent en événements innovants de haute qualité, qui facilitent l'échange d'informations critiques entre les professionnels du secteur et les fournisseurs qui soutiennent des objectifs partagés.

À propos de Questex

Chez Questex, nous avons pour passion de stimuler les résultats commerciaux. Nous connectons les acheteurs et les vendeurs, en les aidant tous deux à atteindre leurs objectifs. Nous sommes présents en ligne, sur des appareils et en direct grâce à des engagements expérimentaux. Nous comprenons le comportement et les besoins évolutifs de l'acheteur, et le mettons en contact avec le vendeur via des points de contact continus. De la découverte à l'achat et de l'achat au conseil, nous fournissons un accès inégalé, des renseignements, un engagement et des solutions clés en main, le tout dans un seul lieu.

