8º Prêmio Líderes do Brasil reúne empresas e executivos que fazem um país melhor e mais competitivo

Entre as autoridades presentes no Teatro Santander, na capital paulista, estavam os atuais ministros Sérgio Sá Leitão (Cultura), e Rossiele Soares (Educação); o governador eleito de São Paulo, João Doria, e o futuro secretário estadual paulista Gustavo Junqueira (Agricultura).

Para Furlan, a premiação destaca a importância de empresas e gestores que, diariamente, buscam superar desafios e atingir bons resultados em seus negócios, tornando-se referências dos setores em que atuam. "Um líder motiva e dá o exemplo a seus liderados. Estas empresas e executivos, definitivamente, lideram pelo exemplo. E é mais que merecido este reconhecimento pelo Prêmio Líderes do Brasil", afirmou o chairman do LIDE.

Premiados – Indicados pelo júri oficial, foram homenageados os protagonistas que, mesmo em um cenário de instabilidade econômica, obtiveram êxito nos negócios, nos principais setores da economia do país: Agronegócios, Alimentação, Arquitetura e Engenharia, Comunicação, Construção Civil, Cosméticos e Bem-Estar, Educação, Eletroeletrônica, Empreendedorismo, Energia, Farmacêutica, Fundos de Investimento, Indústria Automobilística, Indústria Digital, Infraestrutura, Inovação, Logística e Transportes, Máquinas e Equipamentos, Metalurgia e Mineração, Papel/Celulose e Papelão, Saúde, Seguros, Serviços, Startup, Sustentabilidade, Turismo, Tecnologia da Informação, Têxtil/Couro e Vestuário e Varejo.

Para destacar a forte atuação das unidades regionais do LIDE, a premiação também reconheceu o líder de cada região ou estado onde o grupo atua: Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pernambuco, Região Metropolitana de Campinas (SP), Região de Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Região de São José do Rio Preto (SP) e Região do Vale do Paraíba (SP).

O empresário Isaac Peres, presidente da Multiplan, foi o homenageado especial desta 8ª edição como Líder da Iniciativa Privada. "Quando jovem, tinha um sonho de me tornar empresário, porém nunca pensei em chegar aonde cheguei. Jamais coloquei a empresa acima dos interesses do país. O segredo do sucesso é fazer bem feito, com atenção aos detalhes e sentimento por aquilo que faz", confidenciou Peres.

O 8º Prêmio Líderes do Brasil teve a chancela de importantes marcas. COSAN, CSN, EMS, GOCIL, MOOVE, MULTIPLAN, RUMO e UNIVERSIDADE BRASIL foram os patrocinadores. Colaboração: ICON AVIATION. A Associate partner foi a REDE TV. Os fornecedores oficiais: BUENOS WINE, CDN COMUNICAÇÃO, CHANDON, ECCAPLAN, FORMAG'S, GRUPO GODOY, MOVE TO GO, Ô INSURANCE, RCE DIGITAL, 3CORAÇÕES, TALENT MARCEL e UPS. E os mídia partners foram a JOVEM PAN, PR NEWSWIRE, REVISTA LÍDERES DO BRASIL, REVISTA LIDE e TV LIDE.mailto:rsvp@lideargentina.com

