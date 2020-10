9 em cada 10 parcelas de financiamento de veículos são pagas em dia, revela estudo inédito da Serasa Experian

SÃO PAULO, 7 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Levantamento inédito da Serasa Experian, realizado em julho deste ano e feito com base nas informações do Cadastro Positivo, revela que 89,6% das parcelas de financiamento de veículos foram pagas em dia. Excluindo o crédito consignado, que tem o desconto direto na fonte, esta é maior pontualidade dos brasileiros quando comparada com as modalidades de empréstimo pessoal (86,1%) e cartão de crédito (86,8%). Os Estados do Rio Grande do Sul (91,3%), Santa Catarina (90,8%), Minas Gerais (90,8%), Tocantins (90,7%) e Espírito Santo (90,4%) foram os cinco mais pontuais no pagamento do financiamento de veículos. Por região, o Sul liderou com 90,7%.

"Além de ser, em muitos casos, o principal meio de transporte da família, o veículo se fortaleceu nos últimos anos como fonte de renda dos brasileiros que precisaram criar alternativas de emprego, dado o fraco desempenho do emprego com carteira assinada desde a recessão de 2015/16. Além disto, nestes últimos meses, vários brasileiros também encontraram no veículo uma alternativa para superarem os desafios do atual momento adverso e investiram, por exemplo, em trabalhos de entrega, transporte de passageiros e produtos, entre outros. O veículo também é a garantia da instituição que fez o financiamento, por isso, o consumidor procura priorizar o pagamento para não correr o risco de perdê-lo", diz o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

A análise do economista é reforçada com a visão do levantamento por microempreendedores individuais (MEIs). 10% dos MEIs inscritos no Cadastro Positivo possuem financiamento de veículos, percentual superior à média geral (7,3%). Quando analisado por faixa de renda, os MEIs que ganham acima de R$ 5 mil foram os que mais tinham esse tipo de financiamento, 20,1%, ante 13,9% da representatividade geral.

Serasa Experian tem cursos gratuitos para apoiar a saúde financeira

A Serasa Experian disponibiliza cursos online e gratuitos para contribuir com a saúde financeira e empoderar economicamente o consumidor e o microempreendedor brasileiro em tempos de incertezas econômicas. O conteúdo apresenta fundamentos básicos de educação financeira, essenciais para ajudar quem precisa organizar as finanças da família e do próprio micro negócio.

Para participar dos cursos, basta acessar o link: www.serasaexperian.com.br/acoes-covid. Ainda nesta página, é possível encontrar informações sobre as demais iniciativas da Serasa Experian para ajudar consumidores e empresas durante este momento desafiador.

