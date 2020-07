A 127a. edição da Feira de Cantão foi concluída, estabelecendo um novo mecanismo de comércio on-line

GUANGZHOU, China, 2 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A 127a. edição com duração de 10 dias da Feira de Importação e Exportação da China (Feira de Cantão) foi concluída com resultados positivos e ajudou a promover o desenvolvimento do comércio internacional bem como abriu ainda mais o comércio em face da pandemia da COVID-19. O evento atraiu compradores registrados de um número recorde de 217 países e regiões.

"A primeira Feira de Cantão virtual quebrou o limite de tempo e espaço para empresas chinesas e internacionais conduzirem cooperação comercial e fazerem uma grande contribuição para estabilizar a cadeia de suprimentos global", disse Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão e vice-diretor geral do Centro de Comércio Internacional da China.

Criando uma nova forma de exibição on-line, a 127a. edição da Feira de Cantão estabeleceu um mecanismo inteligente e eficiente de negociação comercial utilizando tecnologia digital.

Os mais de 25.000 exibidores aproveitaram de uma ampla variedade de opções de exibição, incluindo gráficos, vídeo e 3D, para demonstrarem seus produtos, em conjunto com a apresentação de uma série de lançamentos globais e produtos inteligentes. Os compradores de todo o mundo, após visitarem o hall de exibições, iniciaram conversas com os vendedores no local, sobre pedidos em potencial ou agendaram reuniões para iniciarem negociações.

O showroom de transmissão ao vivo lançado na feira forneceu aos exibidores oportunidades adicionais para se envolverem em experiências interativas melhoradas com parceiros de negócios. Os exibidores aplicaram soluções customizadas de transmissão ao vivo para apresentarem e destacarem sua competitividade, por exemplo, criando um showroom de realidade virtual ou mostrando uma linha de produção automatizada de uma fábrica. Os exibidores tinham a opção de programar sua transmissão ao vivo com base no fuso horário do cliente, permitindo otimização da experiência independentemente de o cliente estar nas Américas, Europa, Região Ásia Pacífico, Oriente Médio ou África.

A 127a. edição da Feira de Cantão também forneceu suporte aos exibidores em sua busca por oportunidades de negócios onde todos ganham, através de 24 eventos promocionais e 64 eventos de lançamento de novos produtos. Em um dos destaques da feira, diversas empresas líderes chinesas de comércio eletrônico realizaram, em conjunto, um seminário de orientação para a aquisição o qual ajudou a estabelecer uma conexão com mais compradores através do fornecimento de mais detalhes.

Adicionalmente, o Centro de Design de Produtos e Promoção do Comércio (PDC) da Feira de Cantão realizou 13 seminários temáticos em nuvem e organizou 20 passarelas em nuvem nas quais 33 marcas da moda demonstraram suas mais recentes ofertas.

A Feira de Cantão irá abraçar um mundo mais diversificado e conectado através do lançamento de sua 128a. edição depois de meados de outubro, ajudando a promover trocas econômicas multilaterais e cooperação comercial.

