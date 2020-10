A 128ª Feira de Cantão foi concluída, capacitando a recuperação do comércio internacional

Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão e diretor geral substituto do China Foreign Trade Centre, observou que a atual pandemia de COVID-19 lançou desafios extremos conforme os países tentam simultaneamente expandir suas economias e salvar vidas. A China se esforça para facilitar o retorno à normalidade para a indústria e cadeias de suprimentos internacionais, além de auxiliar na recuperação do comércio e dos investimentos internacionais.

Vinte e seis mil expositores apresentaram mais de 2,47 milhões de produtos, um aumento de 16,5% em relação à última edição, incluindo 8.500 produtos de 346 expositores internacionais de 30 países. Entre eles, 730.000 novos produtos foram lançados no evento, um aumento de 21,6%.

Na Feira de Cantão deste ano, foram observados produtos com tendência significativa com inovação no design, função, destreza e materiais. Cento e trinta e um produtos de 91 empresas foram premiados por seus designs ousados e inovadores e receberam prêmios do prestigiado Canton Fair Design Awards 2020.

O grande evento também aplicou "novas" tecnologias como big data, computação em nuvem e inteligência artificial, oferecendo uma experiência imersiva aos compradores por meio de gráficos, vídeos, 3-D e plataforma de realidade virtual (RV). O espaço de exposição em RV apresentou produtos de 2.046 empresas e foi visitado 163.200 vezes no total, enquanto os showrooms personalizados de streaming ao vivo também fizeram sucesso com o acesso de 1,89 milhão de pessoas.

Os compradores comentaram que esta Feira de Cantão virtual ofereceu uma experiência excepcional para o usuário desde a navegação por novos produtos, conhecimento de novas tecnologias e informações do mercado até a participação em conversas interativas. As funções atualizadas permitiram que eles acessassem com eficiência produtos de alta qualidade de vários fornecedores e fabricantes on-line.

Além das exposições, a Feira de Cantão também realizou uma série de eventos de suporte on-line e off-line para explorar e reforçar o comércio internacional. Trinta e oito eventos empresarias virtuais correspondentes foram realizados em 37 países e regiões, e 6 associações empresariais da África, Europa e Ásia se uniram ao Programa de parceria cooperativa global da Feira de Cantão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1319924/1.jpg

FONTE Canton Fair

Related Links

https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair