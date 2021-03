A 129a Feira de Canton se prepara para um retorno virtual de 15 a 24 de abril de 2021

A 129 a Feira de Canton terá o mesmo formato da exposição anterior quanto a seções de exposição e categorias de produtos: serão montadas 50 seções de exposição on-line, abrangendo 16 categorias principais de produtos, com 6 temas principais no Pavilhão Internacional da exposição.

Todas as áreas da exposição estarão sendo exibidas ao vivo simultaneamente no dia da abertura, abrangendo exposição de produtos, correspondência entre suprimento e fornecimento, e-commerce internacional e muito mais, à medida que a Feira de Canton continua oferecendo excelentes serviços em nuvem, incluindo painel de informações, comunicação em tempo real, agendamento de negociações e marketing com transmissão ao vivo.

Para consolidar e ampliar as conquistas de combate à pobreza nacional, a 129a Feira de Canton estabelecerá uma área especial para a revitalização rural a fim de ajudar as regiões que acabaram de erradicar a pobreza a se abrir para o mercado internacional.

"Com a experiência de sediar duas exposições virtuais, a 129a Feira de Canton otimizará ainda mais as funções da plataforma para melhorar a praticidade e os serviços e possibilitar negociações bem-sucedidas entre os expositores e os compradores. Para ajudar as empresas a baixar seus custos operacionais, a feira continuará abrindo mão de tarifas e de quaisquer taxas nas plataformas de e-commerce internacional que participarem do evento simultaneamente. Esperamos que todos possam participar on-line para buscar novas oportunidades e desenvolvimento mútuo", disse o Ministro do Comércio chinês.

Todos os quase 25.000 expositores podem obter informações sobre empresas e produtos em forma de fotos, vídeos, 3D, RV e muito mais. Após se registrar com antecedência, as empresas também poderão otimizar recursos de transmissão ao vivo para apoiar suas estratégias de marketing e comunicação.

A Feira de Canton garantirá a privacidade do comércio B2B e permitirá que tanto compradores quanto vendedores se comuniquem e preencham pedidos por meio das ferramentas de terceiros de sua preferência. A plataforma da Feira de Canton fornecerá também links de videoconferência e redes sociais para facilitar a comunicação.

A 128a edição, realizada no ano passado, recebeu compradores de 226 países e regiões, um número recorde, com compradores internacionais vindos dos mais variados lugares.

