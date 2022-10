A 132ª Feira de Cantão reúne produtos de entretenimento e recreação para trazer mais diversão à vida

GUANGZHOU, China, 21 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Saúde e Recreação, uma das importantes seções de exposição da 132a Feira de Cantão ("a feira"), atrai muitas empresas de alta qualidade para participar com entusiasmo, exibindo novos produtos e novas tecnologias, buscando expansão e novas oportunidades de negócios e também oferecendo novas inspirações para o lazer e entretenimento diário das pessoas.

Durante esta edição da Feira de Cantão, a Guangzhou Zhuoyuan Virtual Reality Technology apresentou uma variedade de jogos de realidade virtual, incluindo o VR Marines, um dispositivo de entretenimento de RV, o VR Magic UFO, que pode ser vivenciado por cinco pessoas ao mesmo tempo, e o primeiro jogo de realidade virtual do metaverso chamado VR Treadmill, que estabelece uma nova tendência no segmento de fitness em RV, que possui uma percepção inteligente adaptativa do movimento espacial da marcha. Por meio de algoritmos inteligentes de detecção e controle, ele pode perceber com precisão o andar real do usuário de forma adaptativa e não perturbadora, permitindo que os usuários obtenham a experiência do movimento real.

Mais de 60 pessoas compõem a equipe de conteúdo original, que detém 283 patentes e certificados de propriedade intelectual. A tecnologia central da plataforma de simulação dinâmica multigrau de liberdade, alta dinâmica e de resposta rápida ganhou o primeiro prêmio do Science and Technology Progress of Guangdong Science and Technology Award pela primeira vez na indústria provincial.

"Os jogos de RV estão se tornando mais populares entre as famílias e se tornaram parte do lazer diário e dos encontros sociais para o público, especialmente para a geração jovem. Consumidores tendem a ficar mais impressionados com o conteúdo bem feito e inovador dos jogos e produtos VR que ofereçam uma forte sensação de conforto e experiência. A indústria de jogos VR também se concentra mais na inovação tecnológica e continua lançando conteúdo original de alta qualidade a fim de obter um melhor feedback do mercado", disse o Sr. Du Jiawei, especialista em operações de comércio exterior da Zhuoyuan VR Technology.

Outro expositor da seção Saúde e Recreação, a empresaSwiftech Company Ltd. Swiftech, uma das primeiras empresas envolvidas na pesquisa, desenvolvimento e produção de produtos infláveis ao ar livre na China, traz o minigolfe para compradores globais do evento. Diferentemente do tradicional tobogã de água inflável e do trampolim, produtos para uso ao ar livre, o minigolfe permite que as crianças desfrutem de um jogo divertido no conforto da sua própria casa.

Os expositores que participam da Feira de Cantão têm mais oportunidades de se relacionar com amigos e empresários, o que permite que possam melhorar o conteúdo do produto, desenvolver novas ideias e tornar seus negócios mais competitivos.

