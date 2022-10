A 132ª Feira de Cantão traz experiência de comercialização eficiente e conveniente para empresas globais

GUANGZHOU, China, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 15 de outubro, a 132ªFeira de Cantão será aberta com o tema "Conectando as circulações nacionais e internacionais". Nesta sessão, estima-se que mais de 35 mil empresas participarão do evento virtual com 16 diferentes categorias de produtos e 50 seções de exposição. Com seu website atualizado, possibilitando uma busca de produtos mais eficiente e vários eventos de matchmaking (conectando fornecedores e compradores), a 132ª Feira de Cantão oferecerá uma experiência de negociação tranquila e melhores serviços para empresas do mundo todo.

Os compradores agora podem encontrar os produtos necessários de forma mais direcionada devido à otimização da pesquisa, especificamente um algoritmo de busca atualizado. Além disso, graças ao maior número de opções de filtro, como modos comerciais, destinos de exportação, os visitantes podem usar a plataforma on-line da Feira com maior precisão. Novas funções de comunicação instantânea foram desenvolvidas; para maior praticidade de networking, os visitantes agora podem enviar arquivos e cartões de visita em mensagens instantâneas. A Feira fez o possível e o impossível para garantir que a funcionalidade, o serviço e as atividades do website ajudassem a criar uma melhor experiência para os usuários.

Além disso, a 132ªFeira de Cantão organizará eventos bem projetados e personalizados para permitir uma experiência de compra e venda mais eficiente. Mais de 40 eventos "Trade Bridge" de promoção de comércio global têm como objetivo unir empresas multinacionais de fornecimento em larga escala com fornecedores chineses de diferentes setores, abrangendo os principais mercados da Feira de Cantão, como os países do Cinturão e Rota, membros da RCEP e os países de origem dos principais compradores.

"A Feira de Cantão reúne empresas excepcionais de diferentes localidades da China e facilita o matchmaking com compradores globais, uma plataforma de alto nível para cooperação recíproca de comunidades de negócios do mundo todo", disse Michael Schumann, presidente da Associação Federal Alemã de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior (BWA), no primeiro evento "Trade Bridge" de matchmaking para produtos de novas energias na Alemanha.

Enquanto isso, o evento "Descubra a Feira de Cantão com Bee e Honey" apresentando 8 a 10 categorias de produto, transmitido ao vivo nas redes sociais da Feira, levará os compradores a passeios virtuais com exposição multidimensional dos produtos, visita à fábrica, explicações sobre técnicas de fabricação, etc. Essas atividades de apoio demonstrarão o progresso que a China fez na atualização e transformação do comércio exterior e melhorarão a produtividade do matchmaking comercial para fornecedores e compradores.

Faltam apenas mais alguns dias até o início da 132ªFeira de Cantão – lembre-se de reservar alguns momentos para se inscrever no que será um dos melhores eventos comerciais do ano!

https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

FONTE Canton Fair

