A 13a. edição do Dongzhi Ejiao Festival foi realizada no condado de Dong'e, na província de Shandong

DONG'E, China, 26 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em 22 de dezembro, foi realizada a 13a. edição do Dongzhi Ejiao Festival no local de nascimento do Ejiao, o condado de Dong'e, na província de Shandong. O festival foi patrocinado pela Filial de Pasta Herbal da Associação de Medicina Chinesa da China, pelo Comitê Especial do Ejiao da Associação de Medicina Tradicional Chinesa da China, pelo Centro Nacional de Pesquisas de Engenharia para Medicina Tradicional Chinesa baseada em gelatina e organizado pela Associação de Comércio de Ejiao de Shandong e pela Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. (DEEJ).

Com o propósito de promover a cultura da Medicina Tradicional Chinesa (MTC), divulgando o conceito dos cuidados com a saúde baseados na MTC e facilitando o desenvolvimento dos serviços de saúde da MTC, o evento reuniu especialistas da MTC, geriatria e da indústria da gelatina para falarem sobre o valor nutricional do Ejiao como um tônico de inverno.

Durante a cerimônia de abertura, a DEEJ lançou o Yan Zhen Qing Ejiao Cubilose, um novo produto instantâneo de Ejiao. Essa é mais uma invenção genial da DEEJ após seu bem-sucedido produto Fresh Instant Ejiao. O Ejiao Cubilose estendeu ainda mais a linha de produtos instantâneos da DEEJ, tornando mais fácil tomar o tônico de inverno.

Durante o evento, a DEEJ e o Instituto de Pesquisas de Equipamentos Avançados de Tianjin da Universidade de Tsinghua, assinaram em conjunto um contrato para criarem o Projeto Inteligente de Cuidados com a Saúde da MTC. A DEEJ lançou os Padrões de Qualidade do Ejiao e a Declaração de Integridade, juntamente com organizações comerciais e as principais organizações de P&D, produção e de testes operacionais tais como a Associação de Medicina Tradicional Chinesa da China, Ali Health, JD Health e o Centro Nacional de Pesquisas de Engenharia para a Medicina Tradicional Chinesa baseada em gelatina. Os Padrões de Qualidade do Ejiao e a Declaração de Integridade irão padronizar ainda mais as regulamentações do setor e regular o mercado do Ejiao, desta forma assegurando ainda mais a qualidade dos produtos de Ejiao, promovendo o desenvolvimento de alta qualidade do setor de Ejiao e apoiando o desenvolvimento saudável do setor da MTC.

FONTE Dong-E-E-Jiao Co., Ltd. (DEEJ)

