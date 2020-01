A 3B Scientific adquire a iSimulate

O diretor executivo da iSimulate, Peter McKie, acrescentou: "Estamos orgulhosos do progresso que fizemos com a empresa. Anthony, Bobby e eu decidimos que a equipe da 3B Scientific seria a melhor parceria para expandir e aumentar os negócios nos próximos anos. Estamos empolgados com a próxima etapa da nossa jornada e valorizamos o apoio dos clientes do mundo todo. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com Todd e sua equipe".

Após o fechamento, Peter McKie, Anthony Lewis e Bobby Syed continuarão ativos na empresa e conduzindo o plano de negócios da iSimulate. A ênfase significativa no forte crescimento e desenvolvimento da linha de produtos tem como base a colaboração ativa e a parceria com os especialistas da 3B Scientific e Cardionics. As operações da iSimulate permanecerão inalteradas e continuarão com sede em Canberra, na Austrália, e em Albany, Nova York.

O mercado de simulação em saúde teve crescimento significativo na última década e estima-se que chegue a US$ 2,27 bilhões até 2021, de acordo com um relatório da MarketsandMarkets de 2016.

A aquisição está prevista para ser consumada no primeiro trimestre de 2020.

A Gibson, Dunn e Crutcher LLP e a Clayton Utz são os consultores jurídicos da 3B Scientific e da J.H. Whitney Capital Partners, LLC nesse processo. O Schwartz Heslin Group, Inc. está atuando como consultor financeiro da iSimulate, e a Pepper Hamilton LLP e a MinterEllison são os consultores jurídicos da iSimulate.

Sobre o 3B Scientific Group

A 3B Scientific foi fundada em 1948, em Hamburgo, Alemanha, e tornou-se a principal fabricante mundial de modelos anatômicos e fornecedora global de simuladores médicos inovadores e confiáveis para treinamento básico, avançado e especializado. Hoje, a 3B Scientific tem representação em mais de 100 países, com a missão de promover a prestação de serviços de assistência médica e de saúde por meio da qualidade, amplitude e alcance global de produtos educacionais e de simulação relevantes. Para saber mais sobre a 3B Scientific, visite: www.3bscientific.com.

Sobre a J.H. Whitney Capital Partners, LLC

A J.H. Whitney, fundada em 1946 pelo industrial e filantropo John Hay "Jock" Whitney, foi uma das primeiras empresas de capital privado dos EUA, sendo frequentemente considerada pioneira no desenvolvimento desse setor. Hoje, a J.H. Whitney continua líder no setor de capital privado, tendo investido em mais de 400 empresas desde a formação e, atualmente, administra aproximadamente US$ 1,0 bilhão em capital privado. A J.H. Whitney continua sendo propriedade privada de seus profissionais investidores, e sua principal atividade é fornecer capital privado para empresas de pequeno e médio porte, com fortes perspectivas de crescimento em vários setores, incluindo consumidor, saúde e manufatura especializada. Para saber mais sobre a J.H. Whitney, visite: http://www.whitney.com.

Sobre a iSimulate

Em 2011, McKie e Anthony Lewis fundaram a iSimulate, com a missão de fornecer ferramentas de simulação eficazes, confiáveis e realistas. A solução que desenvolveram juntos revolucionou o treinamento de simulação em saúde no mundo todo. Para saber mais sobre a iSimulate, visite: www.isimulate.com.

Links relacionados

http://www.3bscientific.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/951012/3B_Scientific_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1079330/3B_Scientific_iSimulate.jpg

FONTE 3B Scientific

Related Links

http://www.isimulate.com



SOURCE 3B Scientific