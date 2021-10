A 4ª Conferência Mundial da Culinária de Sichuan, o Festival Internacional de Alimentos de Chengdu 2021 e a 9ª Exposição Pixian Douban começam em Chengdu

CHENGDU, China, 18 de outubro de 2021 /PRNewswire/-- Em 18 de outubro, foi inaugurada no Distrito de Pidu, em Chengdu, a 4ª Conferência Mundial de Culinária de Sichuan, organizada conjuntamente pelo Governo Popular do Distrito de Pidu, em Chengdu, e pela Federação Mundial do Setor de Alimentação da China, com o tema "Apaixone-se pela Culinária de Sichuan, uma Aventura Culinária em Pidu". Também foram realizados o Festival Internacional de Alimentos de Chengdu 2021 e a9ª Exposição Pixian Douban.

Com cinco seções principais do "Fórum de Desenvolvimento da Culinária de Sichuan", "Exposição do Setor da Culinária de Sichuan", "Concurso de Culinária de Sichuan", "Experiência da Culinária de Sichuan" e "Investigação e Promoção do Setor", a Conferência contou com mais de 20 atividades culturais da culinária de Sichuan, incluindo o Fórum Global de Desenvolvimento da Culinária de Sichuan 2021 e a Publicação da Lista de Oportunidades Urbanas.

A conferência atraiu muita atenção do setor de alimentação mundial. Organizações chinesas no exterior de 22 países e regiões, como a França, enviaram cartas de felicitações; a World Chilli Alliance (WCA), enviados de missões estrangeiras da Austrália e de outros países para Chengdu, dirigentes de cidades irmãs internacionais e especialistas estudiosos nacionais e estrangeiros da Culinária de Sichuan reuniram-se em Chengdu para explorar em profundidade a cultura da culinária de Sichuan representada por Pixian Douban e construir conjuntamente o ecossistema da culinária de Sichuan.

Na conferência, o Distrito de Pidu lançou a primeira Lista de Oportunidades Urbanas deste ano, que abrange 87 itens como Pidu Intelligent Cloud City e New Display Innovative e Intelligent Manufacturing Base em seis setores, como produção inteligente, vida inteligente, governança inteligente, meio ambiente verde, cidade inteligente e turismo cultural, com o investimento de 142 bilhões de RMB. Vários projetos importantes foram contratados, incluindo a cooperação estratégica entre a Cidade Industrial da Culinária de Sichuan na China e a Sociedade Zhaimen. Grandes resultados, como as Especificações do Processo para a Culinária Clássica Internacional de Sichuan (2021-1), foram lançados durante a exposição.

Pixian Douban é elogiada como a "Alma da culinária de Sichuan". Nos últimos anos, por meio da marca "Pixian Douban", o Pidu District construiu a China Sichuan Cuisine Industrial City - a primeira cidade industrial com o nome de uma culinária regional e com Pixian Douban como o núcleo, estabeleceu um sistema industrial com temperos compostos e comida de lazer. O distrito de Pidu continuará criando um ambiente empresarial internacional de alta qualidade, com trações consistentes proporcionadas pelos projetos, para melhorar a função da cidade, melhorar a precisão dos serviços, elevar o potencial de desenvolvimento do setor e acelerar a construção do "Centro Nacional da Culinária de Sichuan e do Centro Cultural Mundial da Culinária de Sichuan".

FONTE The 4th World Sichuan Cuisine Conference Organizing Committee

