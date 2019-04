A 9ª Expo Internacional da Indústria de Logística da China Ocidental impulsiona desenvolvimento de Xi'an como polo logístico ao longo da Iniciativa Cinturão e Estrada

O desenvolvimento do comércio, logística e serviços de assistência desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento econômico sustentável e social de Xi'an – dentro da estrutura da BRI. O evento, focando em recursos e oportunidades globais, revelou a interconexão eficiente entre a China e empresas internacionais de logística, com tópicos variando desde a otimização das rotas de transporte à coordenação global e zonas econômicas compartilhadas.

"Nós vemos um enorme potencial para as cidades chinesas como Xi'an no desenvolvimento de logística e transporte, desde a infraestrutura à capacidade de serviços. A BRI oferece uma oportunidade única para nós", disse um funcionário da Expo Internacional da Indústria de Logística da China Ocidental. "A feira reúne importantes profissionais e empresas desta área para que compartilhem sua experiência, trabalhando juntos para aproveitar os benefícios que a BRI oferece, bem como para promover tais benefícios para nossos parceiros de negócios e políticas".

À medida que o mercado doméstico cresce, as oportunidades de negócios estão aumentando nos segmentos. Depois de tratar da estrutura de custos e de questões dos transportes multimodais nos últimos anos, a cidade está ávida para promover a cooperação em logística com base na BRI, com a melhora global da eficiência operacional e reestruturação do sistema de logística, e com o uso de uma abordagem prática para criar um ambiente mercado justo e transparente para os participantes formarem suas cadeias fornecedoras.

As abordagens discutidas durante a expo incluem também a aplicação de tecnologia de logística inteligente. Beneficiando-se do desenvolvimento nacional nos próximos 10 anos, a indústria de logística da cidade poderá ajudar a formar um sistema na China e ao longo da BRI capaz de alcançar alocação de recursos e qualidade de serviços ideais, reduzindo custos sociais e de transação em canais, polos e redes de logística com o uso de tecnologias inteligentes, entre elas internet das coisas, 5G, inteligência artificial e computação na nuvem.

