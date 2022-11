A abertura da Zuunbayan-Khangi railway deve dar um grande impulso às exportações e economia da Mongólia

ULAN BATOR, Mongólia, 25 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O primeiro-ministro da Mongólia, L. Oyun-Erdene, inaugurou hoje uma importante nova ligação ferroviária que dará um impulso significativo à competitividade das exportações do país, e à economia em geral, como parte da 'New Recovery Policy' do Governo.

A Zuunbayan-Khangi railway, que percorre 226,9km no sudeste da Mongólia, fornece uma conexão vital entre a ferrovia Tavantolgoi-Zuunbayan e a fronteira Khangi-Mandal, cruzando na fronteira Mongólia-China.

The Prime Minister of Mongolia L. Oyun-Erdene speaking at the opening of the Zuunbayan-Khangi railway on 25 November. The new Zuunbayan-Khangi railway in Mongolia has now opened

Por meio de uma conexão com uma nova ferrovia em construção na fronteira com a China, a distância de transporte de carga neste importante corredor econômico será reduzida quase pela metade, impulsionando significativamente o comércio de minerais como o minério de ferro.

Com a construção da ferrovia Zuunbayan-Khangi começando em março de 2022, a conclusão deste projeto deve levar a um rápido aumento de 30% no volume de frete de exportação da Mongólia, com volumes anuais definidos para se estabilizar em cerca de duas vezes o nível atual de 10,4 milhões de toneladas a partir de 2025, aumentando significativamente as receitas do orçamento do estado e o emprego local.

Ao discursar após a abertura, o Primeiro Ministro da Mongólia, L. Oyun-Erdene, disse:

"A nova Zuunbayan-Khangi railway foi construída em apenas oito meses, por meio de um modelo de investimento de parceria público-privada, e é a nova porta de entrada da Mongólia para o transporte competitivo de produtos de exportação de mineração ao mercado global.

A abertura de hoje representa um marco importante na 'New Recovery Policy' do governo, que está focada em fortalecer a economia do país após a pandemia e transformar a Mongólia em um país asiático líder até 2050."

Sem acesso ao mar, a Mongólia conta com 42 pontos fronteiriços de estrada seca para seu comércio, mas até março deste ano apenas três deles estavam conectados por ferrovias. A conclusão deste projeto oferece uma segunda nova travessia ferroviária no sul do país, e a ambição da New Recovery Policy é garantir que todos os pontos fronteiriços estejam conectados por estradas, ferrovias e rodovias em etapas consecutivas.

Participaram da construção da ferrovia 180 empresas e mais de 3.500 trabalhadores.

FONTE The Government of Mongolia

