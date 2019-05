A AI Expo 2019 tem início na cidade de Suzhou no leste da China

SUZHOU, China, 9 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- A Feira Global de Aplicação de Produtos de IA de 2019 (AI Expo 2019 - Global AI Product Application Expo 2019), com o tema "Veja a sabedoria,·veja o futuro", teve início na quinta-feira em Suzhou, uma cidade na província de Jiangsu, no leste da China e se prolonga até o dia 11 de maio.

Concentrada nas novas tendências e características do desenvolvimento da inteligência artificial (IA), a feira tem por objetivo demonstrar detalhadamente as inovações tecnológicas e as mais recentes aplicações na área da IA através de cinco principais setores, incluindo exibição, fóruns, concurso, cerimônia de premiação e desempenho.

Mais de 1.000 produtos e soluções inovadoras de IA de cerca de 200 empresas líderes nacionais e internacionais do setor de IA, tais como Microsoft, Siemens, NVIDIA, Huawei, Cambricon, 360 e Aispeech, serão apresentados durante a feira.

Cinco plataformas nacionais abertas de inovações em IA envolvendo tecnologia de direção automática, solução de imagens médicas, solução City Brain, tecnologia inteligente de voz e tecnologia inteligente de visão, farão suas estreias na feira.

Além disso, um fórum principal e mais de 20 fóruns adicionais serão realizados durante a feira, fornecendo plataformas de intercâmbio acadêmico e industrial para os participantes, incluindo acadêmicos, executivos das principais empresas envolvidas em IA e profissionais.

Um relatório anual sobre o desenvolvimento da IA da nova geração de 2018, também será lançado conjuntamente durante a feira pelo Centro do Serviço de Informação Econômica da China (CEIS) de Jiangsu da Agência de Notícias de Xinhua e pela Aliança Estratégica de Inovação Tecnológica do Setor de Inteligência Artificial (AITISA), fornecendo visões sobre a tendência geral do desenvolvimento do setor de IA com exemplos da aplicação nacional da inovação.

A feira foi co-patrocinada pelo governo municipal de Suzhou e pela AITISA sob orientação do Ministério de Ciência e Tecnologia da China (MOST), pelo Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação (MIIT) e pelo Governo Popular da Província de Jiangsu.

Esta é a segunda vez que Suzhou, onde o valor de produção do setor de IA alcançou 56,4 bilhões de yuans e o número de firmas envolvidas com IA registradas foi de 456 em 2018, realiza a AI Expo. Suzhou se classificou em oitavo lugar entre as 15 principais cidades de IA na China em 2018.

Segundo consta, sendo a principal área de desenvolvimento da IA em Suzhou, o Parque Industrial de Suzhou atingiu o valor de produção de 25 bilhões de yuans no setor de IA no ano passado. Atualmente, mais de 200 das principais empresas envolvidas com IA se estabeleceram no parque.

Um grupo de centros de aplicação e inovação de IA no parque foi revelado na feira, cobrindo áreas tais como IA industrial, IA+modelagem da informação da construção (BIM), IA+tecnologia educacional, etc.

FONTE AI Expo 2019

