A Aliança para Eliminar Resíduos Plásticos e a parceira ONU-Habitat vão enfrentar o problema de resíduos plásticos no meio ambiente

SINGAPURA, 21 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Aliança para Eliminar Resíduos Plásticos (Alliance to End Plastic Waste) (a Aliança) anunciou hoje uma parceria estratégica com a ONU-Habitat para implementar soluções para a economia circular, criando oportunidades de negócios e de meio de vida, ao mesmo tempo que expande a recuperação de recursos.

A nova parceria, que irá iniciar com projetos em seis cidades-alvo na África Ocidental e Sul da Ásia, irá usar a ferramenta da ONU-Habitat Cidades Sábias em Resíduos [UN-Habitat Waste Wise Cities (WWC) Tool] para mapear os fluxos de resíduos e avaliar o potencial vazamento de plásticos dos sistemas de gestão de resíduos e identificar soluções de curto e longo prazo para aumentar a quantia de resíduos plásticos coletados, reciclados e recuperados. O programa apoia o foco da Aliança no desenvolvimento de projetos significativos de cidades em comunidades com alto descarte de resíduos plásticos e o Desafio da WWC (WWC Challenge) para limpar e estabelecer uma gestão sustentável de resíduos em 20 cidades ao redor do mundo até 2022.

"Para os dois bilhões de pessoas no mundo que não têm acesso à coleta de resíduos, uma barreira significativa para estabelecer um programa municipal efetivo de resíduos sólidos é a falta de dados", disse o presidente e presidente-executivo da Aliança para Eliminar Resíduos Plásticos, Jacob Duer. "Através de nosso trabalho com a ONU Habitat, fornecemos aos líderes municipais, pela primeira vez, um entendimento abrangente de seus sistemas de gestão de resíduos, suas lacunas e soluções para aperfeiçoamento. Nossa expectativa é de que o trabalho irá exercer um impacto positivo imediato e duradouro nessas seis cidades e esperamos usar o que aprendemos para estender o programa para mais comunidades urbanas".

As cidades participantes são Nairóbi e Mombasa no Quênia, Addis Abeba e Bahir Dar na Etiópia, Thiruvananthapuram (Kerala) e Mangalore (Karnataka) na Índia.

Na conclusão do programa, que irá se estender pelos próximos 10 a 12 meses, avaliações completas das práticas de gestão de resíduos nas principais cidades serão feitas com o objetivo de delinear soluções para aumentar a quantidade de resíduos plásticos coletada e recuperada. As avaliações podem sugerir estudos de viabilidade para investimentos em infraestrutura de gestão de resíduos plásticos ampliada.

A parceria também irá trabalhar para envolver grupos de interesse locais, a fim de assegurar que membros apropriados da comunidade e protagonistas relevantes da cadeia de resíduos se envolvam desde o começo, com o objetivo de preencher as lacunas de infraestrutura e reduzir o descarte de resíduos plásticos nas cidades do programa, através de uma abordagem inclusiva.

Sobre a Aliança para Eliminar Resíduos Plásticos

A Aliança para Eliminar Resíduos Plásticos (Alliance to End Plastic Waste) é uma organização internacional sem fins lucrativos, que faz parcerias com ONGs de desenvolvimento governamental, ambiental e econômico, bem como com comunidades de todo o mundo, para enfrentar o desafio de eliminar resíduos plásticos do meio ambiente. Através de programas e parcerias, estamos focados em soluções em quatro áreas essenciais: infraestrutura, inovação, educação e limpeza. Até junho de 2020, a Aliança tinha quase 50 empresas filiadas e apoiadores representando empresas e organizações globais, localizadas nas Américas, Europa, Ásia, Sudeste Asiático, África e Oriente Médio. Para obter mais informações, visite www.endplasticwaste.org.

FONTE The Alliance to End Plastic Waste

