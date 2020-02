A AMAALA Company anuncia quem é quem entre os titãs do setor do Conselho Consultivo

Com o crescimento e a ambição da AMAALA, a ampla variedade de conhecimento e a diversidade do Conselho Consultivo serão imperativas, à medida que avançamos como empresa. Um ativo inestimável, a visão coletiva do conselho está nos ajudando a atingir nossas ambições de criar uma proposta que ofereça aos visitantes jornadas pessoais transformadoras, inspiradas nas artes, no bem-estar e na pureza do Mar Vermelho".

A ecologia do local exige altíssima sensibilidade. O plano diretor será desenvolvido em fases, para apoiar a diversificação econômica e promover a preservação cultural e ecológica.

A AMAALA é uma proposição fascinante e única em todos os aspectos. Evoca a aventura árabe e a redescoberta da admiração. O Conselho Consultivo da AMAALA traz sua rica experiência, melhores práticas e novas ideias para os três principais pilares da marca: arte e cultura, bem-estar e esporte, e mar, sol e estilo de vida.

Trabalhando para criar uma experiência que seja sentida muito além da estada de um hóspede, o segmento de hospitalidade da AMAALA será conduzido por líderes globais em hospitalidade:

Antoine Corinthios , presidente da AGC Consulting LLC: ex-presidente do Four Seasons Hotels and Resorts da Europa, Oriente Médio e Ásia, Antoine é um líder estabelecido da hotelaria, com quase 40 anos de experiência no setor de luxo em inúmeros mercados internacionais. Também foi consultor executivo de desenvolvimento e operações da Rocco Forte Hotels e fundou seu próprio negócio de consultoria para o setor de hospitalidade.

Neil Jacobs , diretor executivo do Six Senses Hotels Resorts Spas : a carreira de Neil, diretor executivo do Six Senses Hotels Resorts, Spas, foi construída ao redor do mundo. Antes de ingressar no Six Senses, ocupou importantes cargos de liderança no Starwood Capital Group e no Four Seasons Hotels and Resorts. Esteve envolvido no desenvolvimento de muitas marcas interessantes, incluindo o Baccarat Hotels e o 1 Hotels.

Edward Mady , diretor regional e gerente geral do The Beverly Hills Hotel, Dorchester Collection : eleito diretor mundial de hotelaria, em 2017, pela Hotels Magazine, Edward tem mais de quatro décadas de experiência, inclusive 20 anos na empresa The Ritz-Carlton, onde foi, com bastante destaque, vice-presidente e gerente geral de área. Mady recebeu várias homenagens, incluindo o prêmio Profissional de Hotelaria do Ano de 2011, da Food and Beverage Association.

Claude Maniscalco , gerente geral do escritório de turismo de Saint-Tropez : Claude Maniscalco é um experiente diretor executivo, responsável pela promoção de um dos principais destinos turísticos de marca, Saint-Tropez , com histórico de trabalho comprovado no setor de lazer, viagens e turismo.

Georg R. Rafael , diretor e proprietário do Rafael Group S.A.M.: Georg R. Rafael é o ex-vice-presidente executivo do Regent International Hotels, passando a diretor administrativo conjunto e um dos principais acionistas da empresa. Também é o fundador da Rafael Hotels Limited, uma coleção de hotéis boutique de luxo de cinco estrelas. Em 2002, estabeleceu o Rafael Group S.A.M. para ser o consultor sênior de empresas hoteleiras de renome internacional nas áreas de aquisição, desenvolvimento e reposicionamento de hotéis de luxo. De 2002 a 2014, também foi diretor e vice-presidente da diretoria do Belmond.

Horst Schulze , presidente emérito do Capella Hotels: Horst Schulze é reconhecido como um dos principais diretores de hotelaria do mundo, tendo sua carreira mais de seis décadas. Um dos membros fundadores da empresa The Ritz-Carlton, Horst foi presidente e diretor de operações em nível mundial. Durante seu mandato, a empresa foi homenageada duas vezes com o Malcolm Baldrige National Quality. Horst Schulze fundou a marca de luxo Capella Hotels & Resorts.

A impressionante lista continua com os líderes globais a seguir, cujas realizações reconhecidas em desenvolvimento e financiamento imobiliário também conectam a AMAALA a potenciais investidores e parceiros, enquanto atuam como embaixadores globais:

Evan Kwee , vice-presidente da Pontiac Land e proprietário do Capella Hotel Group : nos últimos 18 anos, Evan Kwee liderou o braço de desenvolvimento de negócios da Pontiac Land e foi fundamental para conceber cada nova propriedade desenvolvida no portfólio da empresa. É vice-presidente do Capella Hotel Group e supervisiona o desenvolvimento do Capella and Patina Hotels and Resorts. Evan também lidera o desenvolvimento de produtos do grupo, trabalhando em estreita colaboração com clientes, arquitetos e engenheiros, para garantir a excelência do design, criando produtos inovadores, porém lucrativos.

Evan Kwee , vice-presidente da Pontiac Land e proprietário do Capella Hotel Group : nos últimos 18 anos, Evan Kwee liderou o braço de desenvolvimento de negócios da Pontiac Land e foi fundamental para conceber cada nova propriedade desenvolvida no portfólio da empresa. É vice-presidente do Capella Hotel Group e supervisiona o desenvolvimento do Capella and Patina Hotels and Resorts. Evan também lidera o desenvolvimento de produtos do grupo, trabalhando em estreita colaboração com clientes, arquitetos e engenheiros, para garantir a excelência do design, criando produtos inovadores, porém lucrativos.

Barry S. Sternlicht , presidente e diretor executivo do Starwood Capital Group: Barry é presidente e diretor executivo do Starwood Capital Group. A empresa privada de investimentos alternativos tem foco em infraestrutura global de imóveis, administração de hotéis, petróleo, gás e energia. Também é presidente do Starwood Property Trust (NYSE: STWD), o maior REIT (tipo de sociedade de investimentos no mercado imobiliário) de financiamentos comerciais dos Estados Unidos, além de integrante da diretoria da Invitation Homes (NYSE: INVH), os maiores investidores, proprietários de ações de capital aberto e operadores de residências unifamiliares nos Estados Unidos.

Tendo a sustentabilidade como base da AMAALA, as decisões relacionadas às práticas ambientais operacionais e de construção, bem como os programas e estudos marinhos e terrestres de proteção, serão aconselhados a este elogiado especialista:

Emma Johnston , decana de ciência, professora de marinha, ecologia e ecotoxicologia, da UNSW Sydney: decana de ciências da University of New South Wales (UNSW), executiva da Order of Australia (AO) e integrante da Australian Academy of Technology and Engineering (ATSE), Emma Johnston é autoridade em ecologia marinha e ex-vice-chanceler profissional (pesquisa) da UNSW e ex-presidente da Science & Technology Australia. É também diretora do laboratório de ecologia marinha e estuarial aplicada da UNSW, tendo liderado grandes projetos da indústria, do governo, do Conselho de Pesquisa Australiano e do Programa de Ciência Antártica da Austrália.

A AMAALA também alimentará a alma, por meio de ofertas culturais e artísticas, e será conduzida por esses respeitados entusiastas:

Solenne Blanc , vice-presidente executiva da Beaux Arts & Cie, consultora sênior da EY nos setores de mídia e cultura : com 22 anos de experiência em estratégia, inovação e transformação digital nos setores de mídia e cultura, Solenne Blanc é responsável por conduzir o crescimento interno e externo da Beaux Arts & Cie e gerenciar novas unidades de negócios, como o Beaux Arts Institute e o Beaux Arts Consulting.

Thomas Krens , diretor emérito da Solomon R. Guggenheim Foundation, além de presidente e diretor executivo da Global Cultural Asset Management LLC: no cargo de diretor e diretor artístico da Solomon R. Guggenheim Foundation por mais de duas décadas, Thomas foi responsável pela criação, pelo desenvolvimento e a operação da rede global do Guggenheim. Foi também responsável por conceber e desenvolver o plano diretor do Distrito Cultural da Ilha de Saadiyat, no valor de US$ 5 bilhões, para o governo de Abu Dhabi e trabalhou para governos nacionais e regionais e grandes empresas para desenvolver novos empreendimentos abrangentes de museus, programas, coleções, exposições e planos operacionais.

Um destino imersivo e interativo, a oferta de programas personalizados individualmente na AMAALA, englobando corpo, mente e alma, incluirá programas de bem-estar e rejuvenescimento com curadoria, além de programas esportivos de elite elaborados por esses pioneiros apaixonados do esportes e bem-estar:

Simon Brooks-Ward , presidente e diretor geral do The HPower Group : Simon Howe Brooks-Ward é um organizador de eventos britânico, com 30 anos de experiência no setor de eventos em esportes equestres e comemorações e celebrações da família real e governos. Por meio de sua empresa vencedora do BAFTA, o HPower Group, Simon é mais conhecido por organizar eventos equestres em grande escala no mundo todo, incluindo a comemoração dos 90 anos da rainha e o The Royal Windsor Horse Show.

Ignacio "Nacho" Figueras, celebridade e jogador de pólo : o principal jogador internacional de pólo, Nacho Figueras, é frequentemente chamado de " David Beckham do pólo" pela sua contribuição ao esporte. Um dos jogadores de pólo mais reconhecidos e talentosos do mundo, é também um dos poucos goleiros que chama a atenção dos espectadores e da mídia para o esporte. Atualmente, é o capitão e coproprietário da equipe Black Watch Polo, que venceu o Bridgehampton Mercedes Polo Challenge e a Hall of Fame Cup.

Susan Harmsworth , fundadora da ESPA International : fundadora da marca de spa e cuidados com a pele ESPA International, Susan tem mais de 50 anos de experiência no setor de spa e bem-estar, tendo fundado e gerenciado várias empresas de bem-estar bem-sucedidas, além de ser pioneira no modelo moderno de spa, com o qual estamos tão acostumados hoje em dia.

Ingo Schweder , fundador e diretor executivo da GOCO Hospitality: Ingo Schweder tem mais de 30 anos de experiência nos setores de spa e hospitalidade. Lidera as equipes multidisciplinares da GOCO Hospitality e Horwath HTL Health and Wellness para criar estratégias, conceituar, projetar e gerenciar os mais recentes empreendimentos de bem-estar das principais marcas mundiais de hospitalidade e imobiliárias.

O anúncio do Conselho Consultivo da AMAALA é o seu mais recente marco após se tornar uma empresa autônoma. De acordo com o regulamento do Conselho Consultivo da AMAALA, este se reunirá duas a quatro vezes por ano.

