A Amazfit apresenta os Smartwatches Amazfit GTR 2e e GTS 2e ultramodernos oferecendo recursos de saúde e boa forma da última geração

Design sem nenhuma margem[1]

O requinte de fabricação fica bem visível em um design sem bordas que utiliza vidro curvo para criar uma experiência visual forte e integrada. Os smartwatches GTR 2e e GTS 2e da Amazfit têm uma estrutura de liga de alumínio com curvas dinâmicas que oferecem uma experiência de uso confortável e leve, ao mesmo tempo em que integram revestimento a vácuo para uma tela resistente a arranhões e desgaste.

Tela Seletora com Cores Brilhantes e Nitidez

O GTS 2e oferece uma tela HD AMOLED, seletiva, de 1,65 polegadas, semelhante aos smartphones mais recentes. A densidade de pixel de 341 ppi torna o monitor nítido e realista, com cores vívidas que garantem uma leitura agradável.

O GTR 2e, por sua vez, tem uma tela AMOLED de alta definição, seletiva, de 1,39 polegadas, visor nítido e vívido com densidade de 326 ppi de pixel.

Proteção abrangente da saúde[2]

Equipado com o mais recente sensor óptico de alta precisão BioTrackerTM 2 PPG, o Amazfit GTR 2e e o GTS 2e realmente garantem a proteção total da sua saúde. Os relógios podem realizar o monitoramento de frequência cardíaca 24 horas e até mesmo enviar avisos quando a sua frequência cardíaca de repouso estiver mais elevada.

Medição de saturação de oxigênio no sangue

Quando estiver engajado em atividades físicas prolongadas, como correr em uma maratona ou fazer exercícios intensos ao ar livre, você pode medir o seu nível de SpO 2 no momento em que sua energia começar a diminuir.

Sistema de Avaliação da Saúde PAI™

PAI™ (Inteligência da Atividade Pessoal) é um sistema de avaliação de saúde que usa algoritmos para converter dados complexos como frequência cardíaca, duração da atividade e outros dados de saúde em uma pontuação individual e intuitiva para que os usuários entendam com facilidade sua condição física.

Monitoramento da Qualidade do Sono para Melhor Desempenho

Os smartwatches GTR 2e e GTS 2e da Amazfit auxiliam o monitoramento do sono profundo, determinando com precisão os estágios de sono, monitorando a condição de respiração durante o sono e oferecendo análises de qualidade e sugestões para melhorias. Os relógios reconhecem também os cochilos diurnos de duração superior a 20 minutos[3] para registrar mais informações completas sobre o sono.

Monitoramento do Nível de Estresse

Nossos novos smartwatches permitem que você verifique o seu nível pessoal de estresse — pode ser relaxado, normal, médio ou alto — durante o dia todo.

90 modos esportivos integrados

Os novos smartwatches Amazfit incluem 90 modos esportivos integrados para atender às necessidades da maioria dos entusiastas de esportes. Com uma função de reconhecimento inteligente de esportes[4], o modo esportivo relevante é ativado automaticamente quando você começa a movimentar o seu corpo.

Assistência de voz inteligente[5]

Até mesmo sem ter acesso à Internet e com o recurso do assistente de voz off-line, você pode dar comandos de voz para o seu relógio — inclusive para ativar os modos esportivos ou abrir a função de monitoramento de frequência cardíaca.

Duração da bateria estendida

Com um sistema de gerenciamento de bateria totalmente otimizado e de alta capacidade, que promete uma vida útil da bateria de até 24 dias para o GTR 2e e de 14 dias para o GTS 2e com uso típico[6], os smartwatches estão sempre prontos para monitorar o seu progresso — sem precisar se preocupar em levar um carregador para todo lugar que você vá.

Compatibilidade do aplicativo Zepp para gerenciamento otimizado de dados de saúde

Nossos novos relógios podem ser conectados ao aplicativo Zepp atualizado que realiza análises abrangentes de várias fontes de dados para oferecer gerenciamento 24 horas por dia, 7 dias por semana de dados do corpo, ajudando os usuários a verificar suas condições físicas a qualquer momento.

Preço e disponibilidade

Na América do Norte, o Amazfit GTR 2e e o Amazfit GTS 2e estão disponíveis a partir de 11 de Janeiro no site oficial da Amazfit e na Amazon (links específicos incluídos). Ambos custam US$ 139.99

No Reino Unido, o Amazfit GTR 2e e o Amazfit GTS 2e estarão disponíveis na Argos a partir de 11 de janeiro, com preços de GBP 119 e estarão disponíveis no site oficial da Amazfit e na Amazon em uma data futura a ser confirmada.

1 O GTR 2e e o GTS 2e da Amazfit adotam um novo conceito de design, produtos sem bordas que proporcionam uma experiência visual "sem limites".

2 Esses produtos não são dispositivos médicos. Os dados de teste e os resultados são destinados exclusivamente para fins de referência e não podem ser usados para diagnosticar ou monitorar quaisquer condições médicas. Além disso, a precisão dos dados pode ser influenciada por tatuagens ou outros pigmentos na pele, tons de pele, pelagem, movimento e suor de atividades esportivas, etc.

3 Quando detecta que o usuário está dormindo entre meia-noite e 6h, o tempo de sono entre 18h do dia anterior e 11h será registrado como o horário do seu sono noturno. Se o usuário dormir entre 11h e 18h por mais de 20 minutos será registrado como um cochilo. Os períodos de sono inferiores a 20 minutos não são registrados.

4 O reconhecimento inteligente dos modos esportivos inclui corrida ao ar livre, esteira, caminhada, ciclismo ao ar livre, natação e elíptico.

5 O assistente de voz off-line suporta apenas comandos de voz em inglês.

6 A vida útil da bateria pode variar de acordo com as configurações, condições de funcionamento e outros fatores. Assim, o resultado real pode diferir dos dados de fábrica. A carga do Amazfit GTR 2e pode durar até 24 dias com o uso típico. Cenário de uso típico: a frequência cardíaca está sempre ligada, o monitoramento do sono habilitado; 150 mensagens push por dia iluminando a tela, levantar o pulso para ver o horário 30 vezes, operações com a tela com brilho durante 5 minutos; exercício 3 vezes por semana, GPS funcionando durante 30 minutos.

O Amazfit GTS 2e pode durar até 14 dias para o cenário típico de uso: a frequência cardíaca está sempre ligada, o monitoramento do sono está habilitado; 150 mensagens por dia iluminadas na tela, levantar o pulso para ver o horário 30 vezes, operações de tela com brilho durante 5 minutos; exercício 3 vezes por semana, GPS funcionando durante 30 minutos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1417317/Amazfit_Smartwatches.jpg

FONTE Amazfit

Related Links

https://www.amazfit.com/en/



SOURCE Amazfit