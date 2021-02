A American Wave Machines Inc. Anuncia a PerfectSwell® Shizunami

A construção do local da tecnologia PerfectSwell ® Surf foi realizada no ano em que viu condições de negócios altamente disruptivas afetando as viagens e os desafios mundiais para a produtividade. Em cooperação, o licenciado Surf Stadium Japan (SSJ) e a American Wave Machines (AWM) superaram os desafios da cadeia de suprimentos e logística para entregar milhares de componentes. As obras civis foram concluídas em um recorde de 389 dias.

Durante o comissionamento da AWM, inovações nunca antes vistas serão desenvolvidas a passos largos. A "Distorção Temporal", uma característica de desenho de ondas recentemente inventada permite novas dimensões de controle hidrodinâmico. "A distorção temporal levará a uma seleção inteiramente nova de ondas tanto para aplicações de alto desempenho quanto de aprendizagem", disse William McFarland, Programador de Surfe da AWM. "Isso adicionará elementos de mudança ao surfe criando uma onda mais dinâmica no geral". Outros novos recursos incluem atualizações para a resposta de energia do sistema. "Os resultados do teste de inicialização confirmam que a resposta de desempenho aprimorada foi alcançada", disse o Engenheiro Chefe Miquel Lazaro.

A PerfectSwell® Shizunami demonstra como o surfe de alto desempenho pode ser alcançado em locais urbanos, centrados em surfe e relativamente menores, conhecidos como "arenas de surfe". Esta escalabilidade demonstra como a tecnologia PerfectSwell® Surf pode ser implementada globalmente em variadas aplicações."O Surfe estará nas Olimpíadas pela primeira vez apenas uma vez. Este é um momento de divisor de águas para o esporte", disse Bruce McFarland, Fundador da AWM. "A PerfectSwell® Shizunami oferece uma plataforma consistente para treinamento de atletas, exposições e eventos culminando nos Jogos Olímpicos".

Uma data de abertura será anunciada quando a proibição de viagem para o Japão for cancelada e AWM puder comissionar a PerfectSwell® Shizunami.

Sobre a American Wave Machines

A American Wave Machines, Inc. A tecnologia do surfe está protegida por 39 patentes em 11 jurisdições. As áreas de surfe da SurfStream® têm capacidade para 100 pessoas, enquanto as piscinas de surfe PerfectSwell® têm mais de 4 mil metros quadrados, além da capacidade para 1.000 pessoas. Desde 2007, mais de 4 milhões de sessões foram desfrutadas nos locais da American Wave Machines em todo o mundo.

Sobre o Surf Stadium Japan

O Surf Stadium Japan é uma corporação fundada em princípios de comunidade e de retribuição. O Surf Stadium Japan aumentará o forte espírito do surfe que já está prosperando em Shizunami.

