A American Wave Machines Inc. divulga dois projetos PerfectSwell®

SOLANA BEACH, Califórnia, 24 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A American Wave Machines, Inc. (AWM) comunica que dois projetos PerfectSwell® foram aprovados no mesmo dia. O Conselho de Supervisores do Condado de Riverside aprovou por unanimidade o empreendimento de luxo Thermal Beach Club. Naquele mesmo dia, os membros da comissão da cidade de New Smyrna Beach adicionaram e aprovaram uma alteração de zoneamento e planejamento dos planos existentes para o projeto da piscina de ondas PerfectSwell® no Ocean Gate Commerce Center, um empreendimento comercial multiúso de 180 acres.

Perto da costa oeste, o Thermal Beach Club está localizado em 240 acres na propriedade de Kohl Ranch na região de Palm Springs. O empreendimento oferece uma experiência de vida à beira-mar no deserto com um calçadão ao redor da lagoa de surfe PerfectSwell® "sob encomenda" para surfe recreativo e competitivo.

"Estamos animados em trabalhar com a AWM e oferecer as condições perfeitas de um ambiente semelhante ao oceano, com dias contínuos de sol no deserto e uma experiência de praia segura", disse Brian Grantham da Whitestar Development. "Estamos orgulhosos de que o Thermal Beach Club trará empregos, receita e a capacidade de criar uma infraestrutura robusta para a região."

Na costa leste, o Ocean Gate está localizado no corredor extremamente movimentado da estrada I-95 que dá acesso à New Smyrna Beach, na Flórida, classificada como a quinta melhor cidade de surfe dos EUA. Com hotéis, restaurantes e áreas de lazer esportivo, o Ocean Gate é a porta de entrada para os banhistas de Orlando, perto dos melhores destinos de esportes aquáticos do mundo e o local nº 1 para surfe na Costa Leste.

"Duas aprovações de projetos no mesmo dia comprovam com clareza o prestígio do sistema PerfectSwell no âmbito do surfe fora do oceano", disse Mike Lopez, empreendedor e vice-presidente sênior da AWM. "Com projetos no Brasil e Japão começando em 2021, a Califórnia e a Flórida não muito atrás, a PerfectSwell® estará disponível nos impulsionadores globais do surfe e da cultura do surfe. O próximo é a Austrália."

A American Wave Machines, Inc. é a empresa líder em tecnologia de surfe que oferece experiências autênticas de surfe e tem um vasto portfólio de patentes internacionais e nos Estados Unidos. As áreas SurfStream® têm capacidade para 100 pessoas e as piscinas de surfe PerfectSwell® têm mais de 1 acre com capacidade para 1.000 pessoas. Desde 2007, mais de 3 milhões de sessões foram realizadas nas instalações da American Wave Machines em todo o mundo.

