A Amerigo Education anuncia resultados universitários da classe de 2020

"Na Amerigo, nos esforçamos para sermos os melhores defensores de nossos estudantes na medida em que eles percorrem seu caminho acadêmico. A classe atual de seniores graduados reflete a paixão e o cuidado que ensinamos aos nossos estudantes durante toda sua carreira no ensino médio", disse Craig Pines, CEO da Amerigo. "Temos um profundo conhecimento dos critérios nos quais as universidades americanas altamente classificadas avaliam quando consideram candidatos internacionais. Nosso programa de Vantagens Universitárias (University Advantage Program - UAP) utiliza uma abordagem altamente individualizada na qual enfatiza forte ensino combinado com tornar-se uma 'pessoa completa'. Através de apoio completo para oferecermos aos nossos estudantes os melhores resultados universitários possíveis, tornamos essa jornada menos intimidadora, e, no final, melhor sucedida".

O UAP da Amerigo é um programa de quatro anos que fornece uma abordagem exclusiva e personalizada para guiar os estudantes internacionais de nível médio em todas as áreas de seu processo de inscrição universitária. Com o propósito de melhorar a competitividade de cada estudante ao se inscreverem nas universidades, o programa inclui seleção de cursos de nível médio, preparação com testes padronizados, aconselhamento universitário, redação e visitas aos campus universitários. Adicionalmente, a Amerigo tem um Consultor de Orientação Universitária em cada campus, que trabalha com cada estudante em base individual durante todo o processo de inscrição universitária.

Giang Do, uma estudante da classe de 2020 do campus de Boca Raton, que recebeu seis ofertas das principais escolas, incluindo UC Santa Barbara, Universidade de Wisconsin-Madison e Universidade Prudue, compartilhou sua experiência de se beneficiar do UAP, "Graças ao apoio do pessoal da Amerigo, ganhei mais confiança em minhas capacidades e me senti preparada para alcançar aceitação nas escolas dos meus sonhos. A Amerigo forneceu apoio completo desde o início da minha inscrição universitária no primeiro ano, incluindo ferramentas úteis tais como tutoria on-line e testes semanais de prática para os testes de avaliação padrão (SATs), bem como aconselhamento criterioso e edição em minhas redações. A participação nas visitas aos campus através do UAP também teve um papel significativo para me ajudar a decidir sobre qual universidade irei cursar".

O apoio holístico da Amerigo para os estudantes se estende para além do ensino, na medida em que encoraja os estudantes a manterem-se ativos tanto dentro quanto fora da escola. Um estudante sênior da Amerigo Chicago, Benny Nguyen, que recebeu aceitação de doze universidades no total, incluindo a Universidade de Penn State e Universidade de Washington, foi bastante ativo em atividades extracurriculares, participando da equipe de esgrima da escola, da Olimpíada da Ciência, voleibol e futebol. "Também me assegurei de manter uma boa média no histórico escolar (GPA), já que esta é a melhor evidência para mostrar aos responsáveis pelas admissões que trabalhei com afinco. Universidades seletivas querem mais do que candidatos aos testes". Estudantes como Nguyen se beneficiam do Portfólio de Sucesso do Estudante da Amerigo, uma plataforma on-line onde os estudantes postam exemplos de suas realizações acadêmicas e atividades extracurriculares. O portfólio pode ser compartilhado com os responsáveis pelas admissões durante o processo de inscrição, dando aos estudantes da Amerigo maior exposição com os destaques de seu progresso durante todos seus anos de ensino médio.

Um dos alunos da Amerigo, Sicheng Guo, que recebeu sete aceitações em universidades, com todas as escolas classificadas entre as 50 principais, incluindo UC Davis, UC Irvine e Universidade de Illinois, considerou parte do seu sucesso por ter sido proativo durante seu processo de inscrição. "Começando cedo permitirá que você consiga ajuda com a revisão de sua redação. Trabalhei de perto com o pessoal da Amerigo, incluindo os Consultores de Orientação Universitária e a equipe do campus, os quais forneceram apoio em todas as áreas, incluindo redação, preparação para os testes e desenvolvimento do portfólio estudantil. Acredito que as habilidades que consegui durante meu tempo na Amerigo serão úteis e benéficas no meu futuro".

Com o tempo da equipe de sêniores da Amerigo chegando ao fim, o programa de internato continua a concentrar seus esforços no apoio para todos os estudantes. Dada a corrente crise global na saúde, a Amerigo iniciou seu programa "Comece em Qualquer Lugar" para aliviar as preocupações em relação a restrições nas viagens e/ou vistos nos próximos meses. O programa concede aos estudantes da Amerigo que não podem viajar para os Estados Unidos para o início do período escolar do outono de 2020 a opção de começarem seu curso on-line onde, além de um currículo acadêmico completo, eles receberão ensino do idioma inglês e aconselhamento universitário como se estivessem no campus nos Estados Unidos. Mais informações sobre o programa "Comece em Qualquer Lugar", podem ser acessadas aqui: https://bit.ly/2xrQZKk

Sobre a Amerigo

A Amerigo apoia alunos internacionais em escolas privadas de ensino médio de ponta nos EUA, utilizando uma abordagem holística que enfatiza excelentes resultados acadêmicos em um ambiente acolhedor de internato. A empresa fornece apoio acadêmico suplementar, desenvolvimento do idioma inglês, orientação universitária, tutoria e imersão cultural para preparar os alunos internacionais com as habilidades, valores e o cuidado necessário para serem bem-sucedidos no ensino médio, na universidade e além. Para mais informações, visite o endereço amerigoeducation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1165764/Amerigo_Education_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1165765/Amerigo_Education_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/961613/Amerigo_Education_Logo.jpg

FONTE Amerigo Education

Related Links

http://amerigoeducation.com



SOURCE Amerigo Education