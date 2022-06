A&K Travel Group Ltd. adquiere Crystal Serenity y Crystal Symphony

MÓNACO, 22 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- A&K Travel Group Ltd., la empresa de viajes pionera de propiedad de Geoffrey Kent y Heritage (el grupo industrial presidido por Manfredi Lefebvre d'Ovidio), adquirió los cruceros de lujo Crystal Serenity y Crystal Symphony.

Los dos barcos reanudarán el servicio en 2023 después de someterse a una exhaustiva remodelación y operarán bajo la galardonada marca "Crystal Cruises", que también fue adquirida por A&K Travel Group Ltd.

"Me entusiasma comenzar este nuevo capítulo y retornar a una industria que siempre ha tenido y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Hace 35 años, mi familia adquirió el control de Sitmar Cruises, y se construyeron tres de los primeros cruceros fabricados para este uso específico. Hace 30 años fuimos pioneros en una nueva forma de viajar en crucero. Nuestro objetivo era ofrecer la mejor experiencia, brindando a los huéspedes de todo el mundo un servicio de mayordomo las 24 horas del día y experiencias culinarias extraordinarias. Vender el negocio de cruceros que perteneció a mi familia durante un cuarto de siglo fue una decisión difícil, porque sabía lo mucho que extrañaría esta industria. Por ello, cuando surgió la oportunidad de adquirir Crystal Cruises, no lo pensé dos veces. Tener a mi lado a mi increíble amigo y líder inspirador Geoffrey Kent hace que esta empresa sea aún más placentera", afirmó Manfredi Lefebvre d'Ovidio, copresidente de A&K Travel Group Ltd., Crystal Cruises y Abercrombie & Kent.

"Aunque parezca ayer, han pasado 30 años desde que la familia Lefebvre y yo tuvimos nuestro primer barco juntos... Manfredi y yo hemos sido los mejores amigos y socios de negocios desde entonces. La idea de combinar el inigualable servicio a bordo por el que se conoce a Crystal Cruises con las extraordinarias experiencias personalizadas que Abercrombie & Kent ha ofrecido con éxito a sus huéspedes durante los últimos 60 años me llena de emoción, entusiasmo y orgullo", agregó Geoffrey Kent, copresidente de A&K Travel Group Ltd. y Crystal Cruises, y fundador, copresidente y director ejecutivo de Abercrombie & Kent.

Crystal Cruises y Abercrombie & Kent estarán bajo la supervisión de Cristina Levis, directora ejecutiva de A&K Travel Group Ltd., quien comentó: "Mi retorno al negocio de los cruceros de lujo después de cinco años evoca muchas emociones. Es un inmenso privilegio trabajar para estas dos increíbles marcas que en las últimas décadas han revoluionado la industria de los viajes en numerosas ocasiones. Manfredi, Geoffrey y yo esperamos dar la bienvenida a los huéspedes de siempre de Crystal y Abercrombie & Kent, así como a todos los que buscan experiencias de lujo gratificantes".

"La adquisición de Crystal ha sido todo un desafío, pero la satisfacción de tener esta joya en nuestra familia es la mejor recompensa por todo el arduo trabajo y los esfuerzos del equipo de A&K. ¡Ad maiora Crystal Cruises!"

A&K Travel Group Ltd. se asoció con V.Ships Leisure, la principal empresa de gestión de cruceros del mundo, con sede en Mónaco. Debido a su experiencia única, escala global y equipo apasionado, V.Ships Leisure fue la opción natural.

La firma internacional de abogados Paul Hastings LLP representó a A&K Travel Group Ltd., encabezado por Matthew Poxon, socio de Fusiones y Adquisiciones (M&A) de Londres, en colaboración con David Ereira y Peter Hayes, socios de Finanzas de Londres y John Storz, socio de Finanzas de Nueva York. Los socios Elizabeth Athanassios, Dante Adams, Rohin Gosh Dastidar y Cole Harlan también formaron parte del equipo legal. Callenders Law representó a A&K Travel Group Ltd. en lo que corresponde a la legislación de las Bahamas, mientras que HFW y Stephenson Harwood LLP aportaron su experiencia en derecho marítimo.

CMC Capital, Limited asesoró a A&K Travel Group Ltd. en la adquisición.

