A&P Worldwide Solutions Limited (Londres) reçoit le statut de courtier du Lloyd's

LONDRES, 13 mai 2019 /PRNewswire/ -- A&P Worldwide Solutions Limited courtier en réassurance basé à Londres, a le plaisir d'annoncer que la société a reçu le statut de courtier du Lloyd's of London.

Avec le statut de Lloyd's , A&P est en mesure d'accentuer ses opérations tout en continuant à fournir le service de première classe que ses clients.

Antish Ramrup, ACII, MBA, Président-Directeur Général, a déclaré : « Nous sommes honores d'obtenir le statut de courtier du Lloyd's. Cela nous aidera à développer notre activité de courtage dans l'assurance et la réassurance à travers le monde. »

Sabrina Ramrup, Directrice Générale, poursuit : « Nous sommes incroyablement fiers et privilégiés d'être acceptés comme courtier du Lloyd's. Lloyd's avec sa force financière ,nous aidera a fournir des propositions innovateurs a toutes nos clients.

À propos du Lloyd's

Le Lloyd's est le plus grand spécialiste mondial sur le marché de l'assurance et de la réassurance. Fort d'une expertise acquise au fil des siècles, le Lloyd's est la base du secteur de l'assurance,. Les courtiers et souscripteurs travaille sur plus de 200 territoires intenationaux.Le marché du Lloyd's développe des polices d'assurances conventionelles, complexes et cruciales qui sont nécessaires pour assurer les progrès humains.

Soutenu par un capital importants et d'excellentes notations financières, le Lloyd's travaille avec un réseau mondial de plus de 4 000 professionnels de l'assurance. Lloyd's bâtit une culture deresilience et d' entreprises et renforce la croissance économique à travers le monde.

À propos d'A&P

Courtier au Lloyd's, A&P est autorisé et réglementé par la FCA.( Regulateur Financier de la Grande Bretagne).A&P est enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro de société 8891951. Créé en 2014, A&P est fier de compter parmi les membres de la British Insurance Brokers Association, de la London & International Insurance Brokers' Association (LIIBA) et de l'African Insurance Organisation (AIO).

Notre engagement

A&P continuera de offrir un service de classe mondiale à tous ses partenaires pour garantir aux marchés l'accès a Lloyd's afin de bénéficier d'une expertise de la souscription, d'une sécurité financière et d'un accès au marché sans égales.. A&P encouragera aussi les aptitudes entrepreneuriales, à apporter de l'expertise sur la gestion des risques et les nouveaux produits et sensibilisera davantage au rôle de l'assurance à l'échelle mondiale.

A&P propose des solutions deréassurance facultative et des traités, principalement dans les domaines de l'assurance des risques de crédit, de l'énergie, des risques professionnels (D&O – BBB- PI) ,responsabilité des administrateurs et dirigeants, indemnités professionnelles, garanties contre les risques des banques) et les secteurs spécialisés (agriculture, espace et responsabilité stricte en matière de crime cybernétique et de fraude dans le commerce électronique.).

Nous sommes fiers de parrainer la fondation Cancer Research UK et Great Ormond Street Hospital, en Angleterre et nous continuerons d'apporter nos contributions à la communauté dans toutes les pays que nous travaillerons.

Contacts :

Antish Ramrup

Président-Directeur Général

Sabrina Ramrup

Directrice Générale

1st Floor, 6 Bevis Mark Londres, EC3A 7BA

Site Web : www.apw.uk.com

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/884944/AP_Worldwide_Solutions_Limited_Logo.jpg)

