A AntWorks faz parceria com o SEED Group para impulsionar a adesão à inteligência artificial no GCC

O SEED Group estabelece empresas inovadoras com sólida presença no Conselho de Cooperação do Golfo (Gulf Cooperation Council, GCC) e trabalhará com a AntWorks para oferecer soluções éticas de inteligência artificial para empresas do GCC com a ANTstein TM SQUARE, a primeira e única Plataforma de Automação Integrada (Integrated Automation Platform, IAP) do mundo, equipada com ciência fractal. A AntWorks procura replicar seu sucesso na Ásia, no Reino Unido e nos EUA, onde a empresa automatizou todos os processos de negócios de ponta a ponta para muitos clientes nos setores bancário, de serviços financeiros e seguros, transporte, logística e público, entre outros.

Com a adoção bem-sucedida da solução da IAP da AntWorks, as empresas poderão economizar milhões e ter mais desempenho e eficiência, automatizando e processando informações comerciais, incluindo dados não estruturados, que constituirão 80% dos dados mundiais até 2025. A parceria ajudará o GCC a se tornar um modelo para a economia da inteligência artificial no restante do Oriente Médio, na Turquia e África, principalmente quando os governos procurarem diversificar e gerar receita fora dos setores de petróleo e gás.

"Estamos profundamente honrados em fechar essa parceria com o escritório particular do xeique Saeed bin Ahmed Al Maktoum e o SEED Group, ampliando o nosso alcance no Oriente Médio", disse Asheesh Mehra, cofundador da AntWorks e diretor executivo do grupo. "Vemos nossa parceria com o SEED Group como uma oportunidade incrível de levar a principal especialidade da AntWorks em inteligência artificial ao GCC, auxiliando o Ministério da Inteligência Artificial dos Emirados Árabes Unidos a concretizar sua estratégia de inteligência artificial para 2031. Este é um mercado que prospera com a inovação e deu alguns dos passos mais ambiciosos do mundo ao adotar o uso da inteligência artificial no governo e nas empresas, buscando criar novas oportunidades econômicas, sociais e educacionais para os cidadãos. Estamos ansiosos por um relacionamento poderoso e produtivo, que transforme o processamento direto em realidade em todo o GCC".

Hisham Al Gurg, diretor executivo do SEED Group, acrescentou: "Estamos entusiasmados por ter a AntWorks como um das nossas parceiras. Não apenas compartilhamos o objetivo comum de ajudar a transformar esta cidade em uma potência de tecnologia avançada, como também, ao fecharmos essa parceria com a AntWorks, trazemos novas descobertas e um novo nível de soluções e inovação que, certamente, liberará todo o potencial de transformações tecnológicas do país. Estamos ansiosos com a oportunidade dessa parceria, para permitir que esse sucesso seja possível".

Sobre a AntWorks

A AntWorks™ é uma empresa global de inteligência artificial e automação inteligente, que cria novas possibilidades a partir de dados, por meio da digitalização, automação e inteligência corporativa. Por ser a primeira e única Plataforma de Automação Integrada (IAP) do mundo, alimentada por princípios de ciência fractal e reconhecimento de padrões, que lê todos os tipos de dados, a ANTstein™ SQUARE digitaliza todas as informações para diversos tipos de indústrias. Visite o site www.ant.works para capacitar a sua empresa, automatizando processos de negócios complexos de ponta a ponta.

Sobre o SEED Group

Nos últimos 16 anos, o SEED Group formou alianças estratégicas com empresas globais líderes que representam diversas regiões e indústrias. Essas empresas impulsionaram seus interesses e metas comerciais na região do Oriente Médio e Norte da África por meio do apoio e da sólida base de conexões regionais do SEED Group. O objetivo do Grupo é criar parcerias mutuamente benéficas com organizações multinacionais e acelerar sua entrada e presença sustentáveis no mercado da região do Oriente Médio e Norte da África. O SEED Group tem sido um ponto-chave no êxito de todos os parceiros da região, auxiliando-os a alcançar seus clientes e a acelerar os negócios. O escritório particular foi estabelecido pelo xeique Saeed bin Ahmed Al Maktoum para investir diretamente em potenciais oportunidades de negócios na região (que atendam aos critérios do escritório) ou ajudá-las. Para obter mais informações, visite o site www.seedgroup.com.

FONTE AntWorks

