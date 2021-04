A Appy Pie Permite aos Usuários Criarem um Aplicativo Móvel Altamente Funcional em Minutos

BRASILA, Brazil, 17 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Appy Pie, uma plataforma sem programação, ajuda os usuários a criar um aplicativo móvel altamente funcional em minutos. O construtor de aplicativos sem código é inovador, interativo e incomparável em seus recursos. Ele tem uma excelente interface de seleção de recursos para pessoas que não têm conhecimento de programação.

Os aplicativos desenvolvidos com o criador de aplicativos sem programação são leves, rápidos e oferecem uma melhor experiência de aplicativo. A Appy Pie AppMakr oferece uma gama de recursos, incluindo streaming de música e vídeo, atualizações automáticas, notificações push, galerias de fotos de alta resolução, chats, integração do Google Maps, compras no aplicativo, calendários de eventos compartilhados e muito mais. Um aplicativo móvel criado usando este criador de aplicativo baseado em nuvem é compatível com os padrões GDPR e hospedado na nuvem AWS que tem altos níveis de conformidade, incluindo HIPAA, PCI e SOC.

"O proprietário de uma pequena empresa tem orçamento e recursos limitados. O criador de aplicativos da Appy Pie para Android e iOS oferece uma solução fácil, acessível e simples de usar para empresas que não podem arcar com os custos de desenvolvimento de aplicativos. A Appy Pie ajuda pequenas empresas a criar seus próprios apps móveis em algumas etapas. O criador da Appy Pie torna o desenvolvimento de aplicativos acessíveis para todos os tipos de empresas, independentemente de seu setor e tamanho", disse Abhinav Girdhar, fundador e CEO da Appy Pie.

O motivo da Appy Pie é capacitar as pequenas empresas e ajudá-las a alcançar o crescimento necessário neste ambiente desafiador e competitivo. A Appy Pie permite que usuários sem experiência técnica criem seus próprios aplicativos móveis de forma fácil e econômica. A empresa trabalha em vários idiomas como francês, alemão, português, árabe entre outros para atender diferentes tipos de clientes em todo o mundo.

Sobre a Appy Pie

Appy Pie, uma marca comercial da Appy Pie LLP, é líder incomparável no mercado de aplicativos sem programação. A Appy Pie ajuda pequenas e médias empresas, empreendedores e organizações a transformar suas ideias em realidade, sem nenhum conhecimento técnico ou de programação. Com produtos como Criador de Aplicativos, Website Builder, Chatbot Builder, Live Chat e Criador de Fluxo de Trabalho, empresas ou organizações de qualquer tamanho podem criar, conectar e implantar aplicativos e tecnologias para mudar a forma como eles funcionam fundamentalmente e aumentar a produtividade com negócios sem programação e fáceis de usar soluções.



Para obter mais informações, visite: https://pt.appypie.com.

Contato de Mídia

Abhinav Girdhar

[email protected]

+55 21 39588707

+391 308 805 019

