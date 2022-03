A arte da destreza profissional | GAC MOTOR organiza exposição de artistas chineses-panamenhos

A exposição, intitulada "Progênie", exibiu as pinturas de artistas sino-panamenhos de três épocas diferentes, destacando a contribuição dos pintores chineses para a tapeçaria multicultural da América Latina e, principalmente, do Panamá hoje.

O conceito da destreza profissional chinesa tem sido um pilar fundamental da identidade da marca GAC MOTOR no exterior há algum tempo, com a estratégia de desenvolvimento da GAC focada em trazer designs e tecnologia chineses excepcionais para o cenário mundial.

Exposições de arte multiculturais como esta são importantes para divulgar a incrível criatividade que as marcas e indivíduos chineses têm a oferecer ao mundo.

Mai Yap, uma das artistas expositoras e residente da Flórida, nos EUA, disse que "a China vive em nós e, embora tenhamos vindo e nascido em países diferentes, carregamos toda essa cultura dentro de nós".

As obras coloridas de Mai Yap foram expostas ao lado de outra jovem artista visual, Nicole Rumaldo Choy, que representa a fusão da habilidade criativa dessas duas culturas.

O Espírito da destreza profissional: Esforços contínuos nas Américas

A GAC MOTOR se tornou a marca chinesa com melhor desempenho em vendas locais desde que entrou no mercado do Panamá em 2019. O país é atualmente o lar de mais de 400 novos proprietários de veículos GAC MOTOR.

Desde o lançamento do All New GS4 e o amplo engajamento em projetos de aluguel de carros no ano passado, a GAC MOTOR tem atraído mais atenção. Ela se tornou uma representante de marcas de automóveis chinesas no Panamá.

No próximo ano, a GAC MOTOR continuará a oferecer aos usuários panamenhos um alto padrão de experiência de viagem. A marca espera um futuro de desenvolvimento mais saudável nas Américas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1759656/image_5011064_35841223.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR