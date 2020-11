A Asonahores conclui com sucesso a Feira Virtual com novas perspectivas para o setor de turismo

Andrés Marranzini Gullón, vice-presidente executivo da Asonahores, afirmou que a feira atingiu seu objetivo de oferecer um conteúdo interativo e de desenvolver uma agenda com temas relevantes para o setor de turismo.

A feira virtual da Asonahores 2020 fez parte das ações da instituição para contribuir para a recuperação da atividade turística, oferecendo um cenário para o diálogo e a reflexão sobre o presente e o futuro do turismo.

O programa de atividades foi desenvolvido com adaptação tanto para a versão presencial quanto virtual, permitindo que a Asonahores oferecesse uma agenda mais dinâmica e relevante para todos os setores produtivos que participam do setor do turismo. A referida agenda contou com a presença de personalidades reconhecidas do setor em nível local e internacional.

A feira virtual da Asonahores contou com o patrocínio do Banco Popular Dominicano, Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM), Grupo Puntacana, Secrets Royal Beach Punta Cana, Therrestra, Banreservas, Claro Dominicana, Associação de Hotéis de Santo Domingo, Associação de Hotéis de La Romana Bayahibe, Associação para o Desenvolvimento Turístico de Juan Dolio, Associação de Hotéis e Empresas Turísticas de Samaná, Assoc. de Hotéis, Restaurantes e Empresas Turísticas da Zona Norte, Associação de Hotéis de Barahona, Associação de Hotéis de Sosúa Cabarete, Associação de Boca Chica, Associação de Hotéis do Leste, ASOLESTE, Associação de Hotéis de Playa Dorada e da Associação de Hotéis de Santiago.

Sobre a Asonahores

A Associação de Hotéis e Turismo da República Dominicana (ASONAHORES) é uma entidade sem fins lucrativos que reúne todos os integrantes do setor de turismo do país. Realiza ações com organizações públicas e privadas para impulsionar o desenvolvimento do turismo como um dos setores fundamentais da economia.

