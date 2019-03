A Ataccama é posicionada como visionária no Quadrante Mágico da Gartner 2019, pelo 9º ano consecutivo, na categoria de ferramentas de qualidade de dados

TORONTO, 28 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A Ataccama, principal empresa de soluções de curadoria de dados impulsionada pela inteligência artificial, foi posicionada no Quadrante Mágico da Gartner 2019 na categoria de ferramentas de qualidade de dados.1

A plataforma Ataccama ONE integra descoberta de dados e criação de perfil, catálogo de dados e glossário de negócios, gerenciamento de qualidade de dados, processamento de big data e integração de dados, e gerenciamento de dados mestres e de referência. Oferece a opção de começar com o que você precisa e ampliar de forma contínua, conforme a necessidade da empresa.

"Estamos continuamente desenvolvendo a nossa base robusta de produtos e inovando a plataforma para oferecer aos clientes soluções de ponta totalmente integradas em qualidade de dados e gestão de dispositivos móveis (MDM). Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos como visionários, no Quadrante Mágico da Gartner, na categoria de ferramentas de qualidade de dados e no Quadrante Mágico da Gartner 2018 em soluções de gerenciamento de dados mestres", afirma o diretor executivo da Ataccama, Michal Klaus.2

A plataforma Ataccama ONE de gestão de qualidade de dados permite que as empresas aperfeiçoem a qualidade de seus dados para se beneficiar de todo o potencial que eles têm a oferecer. Ela se adapta a qualquer infraestrutura de TI, respondendo a necessidades de negócios específicas, com um mecanismo de back-end robusto e flexível, além de interface fácil de usar e voltada para negócios.

"Atinge o ponto ideal entre a maturidade do produto e a inovação", relata um dos chefes de gestão de informações a um cliente da Ataccama do setor financeiro. Explore outras opiniões de pares sobre a metodologia da Gartner para ter a mesma experiência dos usuários da plataforma Ataccama ONE. "Temos sorte de ter clientes incríveis, que nos inspiram a melhorar e inovar continuamente", conclui Klaus.

1Gartner, Inc., "Magic Quadrant for Data Quality Tools", de Melody Chien e Ankush Jain, 27 de março de 2019.

2Gartner, Inc., "Magic Quadrant for Master Data Management Solutions", de Michael Moran, Bill O'Kane, Simon Walker, Sally Parker e Alan Dayley, 12 de dezembro de 2018.

Isenção de responsabilidade da Gartner

Os comentários de pares sobre a metodologia da Gartner dizem respeito às opiniões subjetivas de usuários finais individuais, com base em suas próprias experiências, e não representam os pontos de vista da Gartner ou de suas afiliadas.

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não recomenda que os usuários de tecnologia escolham apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa da Gartner consistem nas opiniões de sua empresa de pesquisa e não devem ser interpretadas como declarações de fatos. A Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, inclusive garantias de comercialização ou adequação a finalidades específicas.

Sobre a Ataccama

A Ataccama fornece curadoria de dados impulsionados pela inteligência artificial por meio da Ataccama ONE, que é uma plataforma robusta que integra descoberta de dados e criação de perfil, catálogo de dados e glossário de negócios, gerenciamento de qualidade de dados, processamento de big data e integração de dados, e gerenciamento de dados mestres e de referência. A Ataccama ONE oferece opção de começar com o que você precisa e ampliar, de forma transparente, conforme a necessidade do seu negócio. A primeira etapa é grátis: experimente o nosso perfil de dados criados com um clique, que tem a confiança de 35.000 usuários no mundo, pelo site one.ataccama.com.

Para obter informações sobre mídia, entre em contato com:

Américas: Pamela Valerio, pamela.valerio@ataccama.com

Regiões EMEA e APAC: JoEllen Koester, joellen.koester@ataccama.com

