A atitude empreendedora de Carol Escobar, técnica na área de beleza

O Studio CA é um espaço aconchegante e natureba, pensado para gerar bem estar físico e mental nas clientes. Oferece serviços de bronzeamento natural e medicinal, terapias holísticas, barras de acess (terapia corporal), massagens ao ar livre, espaço gourmet, shows ao vivo e happy hours. Também oferece no mesmo espaço palestras, workshops e cursos. Fica no coração de Foz do Iguaçu, há poucos metros da fronteira com o Paraguai.

Nascida em Cidade do Leste, no Paraguai, e residente em Foz do Iguaçu, onde mora com sua filha, a empreendedora atua como modelo em comerciais, já foi miss, atriz com cenas em filmes na Netflix e é digital influencer. Sempre participando de congressos e treinamentos, através do Studio CA realiza cursos com foco em elevar a autoestima das mulheres.

Possui parceria com mais de 20 empresas, ofertando vouchers de 10% de desconto às clientes.

Com ajuda das redes sociais está desenvolvendo um blog comercial. O seu maior objetivo é "influenciar as mulheres para a autoaceitação, independente da forma física ou condição financeira".

Ela já ouviu muitas histórias reais de superação e quer abordar este assunto em seus canais de comunicação. E o Studio CA também é um espaço para consolidar este trabalho. Confira mais sobre a Carol no perfil do Instagram @carolescobar.90 e no @studioca_universofeme .

FONTE NG Produtora e Guilherme Gonçalves

