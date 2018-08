A Atlas Renewable Energy e o Bancomext anunciam conclusão de financiamento de longo prazo para uma planta de energia solar de 129,5 MW no México

CIDADE DO MÉXICO, 27 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Atlas Renewable Energy e o Banco de Comercio Exterior (Bancomext) anunciaram hoje a assinatura de um contrato de financiamento de longo prazo para a planta de energia solar da Atlas Renewable Energy no México, localizada no estado de Hidalgo.

O Bancomext vai providenciar US$ 88,5 milhões de dólares para financiar a construção do projeto, com uma linha de crédito de US$ 17 milhões de dólares para o imposto sobre circulação de mercadorias (na sigla VAT, em inglês). A planta terá capacidade instalada de aproximadamente 129,5 MWp.

O projeto ganhou um contrato de compra de energia (PPA, Power Purchase Agreement) junto à Comissão Federal de Eletricidade (CFE), a empresa federal de eletricidade do México, na primeira licitação de energia de longo prazo, levada a cabo em 2016 como parte da reforma de energia do México.

Espera-se que o projeto Guajiro Solar inicie operações no segundo trimestre de 2019. A planta vai abranger mais de 410 hectares em Nopala de Villagrán, localizada no estado de Hidalgo. Estima-se que Guajiro Solar gere 300 GWh por ano, o equivalente às demandas de aproximadamente 120.000 residências. A Atlas Renewable Energy estima que a operação do projeto evitará a emissão anual de mais de 215.000 toneladas de dióxido de carbono, que é equivalente a tirar mais de 46.000 carros de circulação.

Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, declarou que: "O financiamento do projeto da Guajiro Solar representa um marco importante para a Atlas Renewable Energy e consolida o México como um de nossos principais mercados. Isso também solidifica nosso histórico de financiamentos de projetos de energia renovável bem-sucedidos por toda a América Latina". Ele reconheceu a gestão do Bancomext dessa transação, bem como o impacto positivo que ela teve em acelerar o investimento em projetos de energia renovável por todo o México. "Ao continuarmos a crescer, buscaremos outras oportunidades para fazer novas parcerias com instituições financeiras de ponta como o Bancomext e entidades governamentais como a CFE", concluiu ele.

Camilo Serrano, gerente geral da Atlas Renewable Energy para o México, enfatizou que "Este projeto demonstra a colaboração de interesses públicos e privados para aumentar a presença de energia renovável no México", e comentou que buscarão mais oportunidades para expandir a pegada da Atlas Renewable Energy no México.

Francisco N. González Díaz, diretor geral do Bancomext, enfatizou que: "O projeto Guajiro Solar posiciona a Atlas Renewable Energy a Atlas Renewable Energy como parceira confiável de investimento e desenvolvimento de infraestrutura dentro do setor de energia mexicano". Esse projeto vai gerar 300 GWh por ano ajudando, ao mesmo tempo, a atingir a meta de gerar 35% da energia do México a partir de fontes renováveis até 2024. Além disso, proporciona estímulo econômico para a região. Ele acrescentou que: "Este tipo de financiamento tem a intenção de continuar apoiando o desenvolvimento de projetos alinhados à estratégia de mercado do Governo Federal por energia renovável".

Como seu primeiro projeto de energia solar no México, Guajiro faz parte da estratégia de crescimento da Atlas Renewable Energy para aprofundar sua posição no México, um mercado essencial para a Atlas Renewable Energy. A empresa lançou sua expansão regional no ano passado, com a inauguração de uma planta no Chile que gera 110 MW e a aquisição de uma planta em operação de 70 MW no norte do Chile. Em julho deste ano, a empresa levantou um título verde (green bond) para duas de suas plantas em operação no Uruguai e, atualmente, a empresa está em fase de construção e de desenvolvimento avançado para várias plantas fotovoltaicas no Brasil, com capacidade total de 450 MW.

O Bancomext considera o setor de energia estratégico para o desenvolvimento do país, portanto possui um programa para o financiamento de projetos de energia renovável por meio da concessão de recursos de longo prazo, em moeda local ou dólares norte-americanos, para apoiar empresas durante as fases de construção, operação e manutenção dos projetos.

Sobre a Atlas Renewable Energy

A Atlas Renewable Energy (Atlas) é uma empresa de geração de energia renovável que desenvolve, constrói e opera projetos de energia renovável com contratos de energia de longo prazo por toda a América Latina. O portfólio atual é de mais de 800 MW de projetos contratados em fases de desenvolvimento, construção ou operacionais e visa a crescer mais 1,5 GW na próxima década.

Lançada no início de 2017, a Atlas inclui uma equipe experiente com o histórico mais longo no setor de energia solar da América Latina. A empresa é reconhecida por seus padrões elevados em desenvolvimento, construção e operação de projetos de larga escala.

A Atlas Renewable Energy é parte do Fundo IV de Energia, fundada por Actis, um importante investidor de capital privado no setor de energia dos mercados emergentes. A Actis alocou mais de US$ 600 milhões de ações na Atlas Renewable Energy para investir em projetos contratados de energia renovável de longo prazo.

O crescimento da Atlas está focado nos principais mercados e economias emergentes da América Latina, usando seu desenvolvimento comprovado, comercialização e know-how de estruturação para trazer energia limpa para a região. Ao engajar-se ativamente com a comunidade e as partes interessadas no centro de sua estratégia de projetos, a Atlas trabalha diariamente para prover ao mundo um futuro mais limpo.

