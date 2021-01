A Bay Materials obtém patentes para proteger o inovador Zendura™ FLX, material para alinhadores transparentes

FREMONT, Califórnia, 5 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Bay Materials LLC, líder em materiais plásticos termoformáveis de alto desempenho para terapia ortodôntica de alinhamento transparente (CAT), anunciou hoje que o Departamento de Marcas e Patentes dos EUA permitiu e emitiu sua segunda patente para a família de patentes "Dual Shell Dental Appliance and Material Constructions" da Bay. A nova patente, US 10.870.263 B2, emitida em dezembro de 2020 com 34 itens cobrindo folhas termoformáveis e aparelhos ortodônticos, complementa a patente inicial, US 10.549.511 B2, emitida em fevereiro de 2020.

"Essas patentes se aplicam aos materiais de alinhamento Zendura™ FLX da Bay Materials e validam a nossa abordagem inovadora com relação a materiais termoformáveis avançados e alinhadores ortodônticos", disse Ray Stewart PhD, diretor geral e fundador da Bay Materials. "As patentes reforçam nossa posição competitiva, protegem nosso investimento em P&D e ajudam a evitar que outras pessoas copiem o material. A inovadora construção patenteada Dual Shell foi projetada para oferecer excelente conforto e movimentação dos dentes enquanto o paciente usa o aparelho, e é por isso que o Zendura™ FLX é muito procurado por clientes produtores de alinhadores atendidos pela operação comercial Zendura Dental da Bay."

A Bay Materials, uma empresa do Grupo Straumann, fornece materiais termoplásticos avançados para o setor odontológico e ortodôntico em todo o mundo. Além de ser líder global em soluções de implantologia, o Straumann Group é um provedor global de soluções e materiais de alinhamento transparente para uma indústria multibilionária, que continua a crescer rapidamente em todo o mundo.

Com sua longa experiência, valiosa propriedade intelectual e pipeline atraente, a Bay Materials é o centro de excelência do Grupo para o desenvolvimento, fabricação e comercialização de termoplásticos ortodônticos e odontológicos.

Sobre a Bay Materials e o Straumann Group

A Bay Materials, fundada em 2000, é uma empresa de materiais de polímero com sede no Vale do Silício, que desenvolve, fabrica e comercializa materiais termoplásticos avançados para o setor ortodôntico e odontológico. A marca Zendura é amplamente considerada o melhor material termoformável para a fabricação de alinhadores ortodônticos transparentes e retentores pós-tratamento. Para mais informações, consulte www.zenduradental.com e www.baymaterials.com.

O Straumann Group (SIX: STMN) é líder global em implantologia e soluções ortodônticas que restauram sorrisos e confiança. O grupo reúne marcas globais e internacionais que se destacam pela excelência, inovação e qualidade na indústria de implantologia e odontologia corretiva e digital, incluindo Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, Straumann e outros parceiros e subsidiárias integrais/parciais. Em colaboração com as principais clínicas, institutos e universidades, o Grupo pesquisa, desenvolve, fabrica e fornece implantes odontológicos, instrumentos, próteses CADCAM, biomateriais e soluções digitais para uso em implantes e restaurações ou para prevenir a perda de dentes.

Com sede em Basel, Suíça, o Grupo atualmente emprega aproximadamente 7200 pessoas em todo o mundo e seus produtos, soluções e serviços estão disponíveis em mais de 100 países por meio de uma ampla rede de subsidiárias e parceiros de distribuição.

