A Betway expande sua presença nos eSports com a BLAST Pro Series

Três eventos – São Paulo, Miami e Madrid – dão início às Series de 2019, com a previsão de mais eventos serem anunciados nas próximas semanas.

Este novo projeto dá continuidade a um ano de 2019 muito bem-sucedido para a Betway, com dois contratos de patrocínio em eSports diferentes assinados desde a virada do ano.

Paul Adkins, Diretor de Marketing e Operações da Betway, disse:

"A BLAST Pro Series é um dos torneios mais emocionantes do calendário. Basta ver a reação dos fãs, tanto no estádio quanto online, à edição do ano passado. Com os eventos do torneio sendo realizados no mundo todo, nossa expectativa é alcançar ainda mais fãs do que nunca."

Leo Matlock, Diretor de Soluções Comerciais da BLAST Pro Series, disse:

"A Betway está presente na comunidade de eSports há muito tempo e estamos muito entusiasmados em colaborar com eles. A Betway se orgulha de patrocinar conteúdo premium, então naturalmente estamos entusiasmados com o fato da Betway querer ter sua marca associada à BLAST Pro Series, que já é um conceito estabelecido e comprovado. Essa é uma grande validação para o nosso produto e estamos animados com a parceria."

Para mais informações, acesse: https://blog.betway.com/pt/esports/a-betway-expande-sua-presen%C3%A7a-nos-esports-com-a-blast-pro-series/

Sobre a Betway Group

A Betway Group é uma provedora líder de entretenimento de alta qualidade que oferece apostas em esportes, cassino, bingo e poker. Fundada em 2006, a empresa opera em vários mercados online regulados e possui licenças no Reino Unido, Malta, Itália, Dinamarca, Espanha, Bélgica, Alemanha e Irlanda. Baseada em Malta e Guernsey, com unidades de apoio em Londres, Ilha de Man, Estocolmo e Cidade do Cabo, a equipe da Betway é formada por mais de 1.000 pessoas.

A Betway tem orgulho de oferecer aos clientes uma experiência em apostas personalizada, divertida e informada, apoiada por um ambiente seguro e protegido. A Betway é membro de vários organismos importantes do setor, incluindo ESSA, Independent Betting Adjudication Service (IBAS) e Remote Gambling Association (RGA), e possui certificação ISO 27001 por meio da agência de testes internacional eCOGRA. Ela também é parceira da Professional Players Federation (PPF) e doadora do Responsible Gambling Trust.

Além da marca Betway, a Betway Group opera diversas outras marcas, incluindo Dream Bingo, Bingo on the Box, Spin Casino e Hippodrome Online Casino.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/837859/Betway_Blast_Pro_Series.jpg

FONTE Betway

Related Links

https://betway.com



SOURCE Betway