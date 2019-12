A Biocon Biologics leva adiante sua missão de liberar acesso universal às insulinas globalmente

BUSAN, Coreia do Sul, 5 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Biocon Biologics, uma organização global totalmente integrada 'concentrada puramente' em biossimilares, está levando adiante sua missão de liberar acesso econômico às insulinas de qualidade para pessoas portadoras de diabetes em todo o mundo. Sendo uma participante confiável e global do mundo das insulinas, a empresa está comprometida em tratar dos crescentes desafios da área de saúde associados com a diabetes em todo o mundo, e é conduzida por sua missão de permitir acesso econômico.

Mesmo quando nos aproximamos do 100o. aniversário da descoberta da insulina, a falta de acesso igualitário para insulina econômica continua sendo um importante impedimento para o tratamento bem-sucedido da diabetes, levando a complicações comórbidas e óbitos prematuros. A diabetes atualmente afeta mais de 463 milhões de pessoas em todo o mundo e sua projeção é atingir 578 milhões até 20301.

A Biocon Biologics assumiu a liderança para permitir acesso econômico às insulinas para pacientes em todo o mundo para assegurar que as pessoas com diabetes, que precisem de insulinas, consigam obtê-las. Mantendo uma estratégia de inovação enraizada na acessibilidade, a Biocon forneceu cumulativamente mais de 2 bilhões de doses de insulinas biossimilares para pacientes de todo o mundo durante os últimos 15 anos.

Em setembro de 2019, a empresa fez uma divulgação para permitir acesso universal à insulina humana recombinante (rh-insulin), oferecendo o produto a menos de US$0,10/ dia para os governos dos países de renda baixa ou média (LMICs).

Kiran Mazumdar Shaw, presidente do conselho e diretor gerente da Biocon, disse: "Na Biocon, somos guiados pela convicção de que um produto salvador de vidas como a insulina não pode ter preço fora do alcance daqueles que precisam dele diariamente. Estamos comprometidos em reduzir o preço de nossa insulina ainda mais, através de parcerias com agências como OMS, UNAIDS e outras, visando quebrar as barreiras ao acesso em certas geografias que são muito pobres para lidarem com o desafio da diabetes sozinhas".

Levando adiante seu compromisso de fornecer acesso universal às insulinas de alta qualidade, a Biocon Biologics fez sua estreia no Congresso da Federação Internacional de Diabetes (IDF- International Diabetes Federation) que está sendo realizado em Busan, na Coreia do Sul, de 2 a 6 de dezembro de 2019.

Christiane Hamacher, CEO da Biocon Biologics, disse: "Nas vésperas do 100o. aniversário da insulina, a Biocon Biologics embarcou em uma missão de liberar o acesso universal à insulina de alta qualidade, guiada pela convicção de que um produto salvador de vidas como esse precisa ser acessível para os pacientes globalmente, tanto nos países emergentes quanto nos países desenvolvidos. Nossa participação no Congresso da IDF 2019 tem o objetivo de tratar das questões atuais acerca do acesso à insulina, especialmente oportunidades e valor oferecidos pelos biossimilares, como atingir cuidado igualitário e sustentar o papel da Índia como farmácia do mundo. Em linha com nossas aspirações de alcançar 'uma em cinco' pessoas com diabetes dependentes da insulina globalmente, queremos trabalhar de perto com os principais grupos de interesse de todo o mundo para encontrarmos maneiras de assegurar que a insulina alcance aqueles que mais precisam dela".

