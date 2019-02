A BioLineRx anuncia o encerramento da oferta pública de subscrição de US$ 15,4 milhões de suas Ações Depositárias Americanas e subscrições

TEL AVIV, Israel, 7 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ -- A BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE: BLRX), uma empresa biofarmacêutica de fase clínica concentrada em oncologia e imunologia, anunciou hoje que encerrou sua oferta pública de subscrição, anunciada anteriormente, de 28.000.000 de Ações Depositárias Americanas (ADSs – American Depositary Shares), cada uma representando uma de suas ações ordinárias e subscrições para a compra de 28.000.000 de ADSs, com preço da oferta pública de US$ 0,55 por ADS e pela subscrição correspondente. As subscrições são exercíveis imediatamente, expiram cinco anos a partir da data da emissão e têm um preço de exercício de US$ 0,75 por ADS. Os rendimentos brutos da oferta para a empresa foram de US$ 15,4 milhões, antes da dedução dos descontos de subscrição e comissões e despesas da oferta, pagas pela BioLineRx e excluindo o exercício de quaisquer subscrições. Todos os títulos na oferta foram vendidos pela BioLineRx. A BioLineRx antecipa que utilizará os rendimentos líquidos da oferta para propósitos corporativos em geral, que poderão incluir, mas não estão limitados ao capital de giro e financiamento de ensaios clínicos.

A Oppenheimer & Co. Inc. foi o único coordenador gerente da oferta. O Maxim Group LLC foi o co-gerente da oferta.

Os títulos descritos acima foram emitidos de acordo com um prospecto de reserva (shelf registration statement) (Registro No. 333-222332) o qual foi registrado anteriormente e declarado efetivo pela Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio dos Estados Unidos ("SEC" - U.S. Securities and Exchange Commission). Um prospecto suplementar final relacionado com a oferta foi registrado na SEC e está disponível no site da SEC, no endereço www.sec.gov. Cópias do prospecto suplementar final também podem ser obtidas na Oppenheimer & Co. Inc., 85 Broad St., 26th Floor, New York, New York 10004, A/C: Syndicate Prospectus Department, ou por telefone: (212) 667-8055 ou por e-mail: EquityProspectus@opco.com.

Esse comunicado para a imprensa não é uma oferta de venda, nem solicitação de uma oferta para comprar, nem deverá haver venda de nenhuma das tais ações em nenhum estado ou jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação, de acordo com as leis de títulos mobiliários de tal estado ou jurisdição.

Sobre a BioLineRx

A BioLineRx é uma empresa biofarmacêutica de fase clínica concentrada em oncologia. A empresa licencia novos compostos, os desenvolve através de fases pré-clínicas e/ou clínicas e depois forma parcerias com empresas farmacêuticas para desenvolvimento clínico avançado e/ou comercialização.

Os principais candidatos terapêuticos da BioLineRx são: o BL-8040, uma plataforma de terapia contra o câncer, a qual completou com sucesso um estudo da Fase 2a da leucemia mieloide aguda reincidente/refratária ("LMA") e está no meio de um estudo da Fase 2b como tratamento de consolidação da LMA e iniciou um estudo da Fase 3 sobre a mobilização de células tronco para transplante autólogo; e o AGI-134, um tratamento de imunoterapia em desenvolvimento para tumores sólidos múltiplos, o qual iniciou recentemente um estudo da Fase 1/2a. Adicionalmente, a BioLineRx tem uma colaboração estratégica com a Novartis para o desenvolvimento conjunto de medicamentos candidatos novos e selecionados, provenientes de Israel, um acordo de colaboração com a MSD (conhecida como Merck nos Estados Unidos e no Canadá), baseado no qual a empresa está conduzindo um estudo da Fase 2 sobre câncer pancreático, utilizando a combinação do BL-8040 com o KEYTRUDA® (pembrolizumabe) e um acordo de colaboração com a Genentech Inc., membro do Grupo Roche, para investigar a combinação do BL-8040 com o atezolizumabe da Genentech em vários estudos das Fases 1b/2 para indicações de tumores sólidos múltiplos e LMA.

Várias declarações neste comunicado para a imprensa a respeito das expectativas futuras da BioLineRx são "declarações prospectivas", conforme a definição do termo constante na Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários de 1995. Estas declarações incluem palavras como "deve", "espera", "antecipa", "acredita" e "tenciona" e descrevem opiniões sobre eventos futuros. Estas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que quaisquer resultados, desempenho ou realizações reais da BioLineRx sejam substancialmente diferentes de quaisquer resultados, desempenho ou realizações futuros, expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Alguns destes riscos são: mudanças nas relações com colaboradores; o impacto de produtos competitivos e mudanças tecnológicas; riscos relacionados com o desenvolvimento de novos produtos e a habilidade de implementar melhorias tecnológicas. Estes e outros fatores são discutidos mais amplamente na seção "Fatores de Risco" do relatório anual mais recente da BioLineRx no Formulário 20-F, registrado na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio, em 6 de março de 2018 e nos outros registros da BioLineRx junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio. Adicionalmente, quaisquer declarações prospectivas representam as opiniões da BioLineRx somente na data deste comunicado para a imprensa e não devem ser consideradas como representativas das opiniões da empresa em nenhuma data subsequente. A BioLineRx não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, a menos que exigida por lei.

FONTE BioLineRx Ltd.

